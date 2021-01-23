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Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil kimdir, nereli yaşı kaç?

Türkiye’de haberleri yakından takip edenler tarafından mercek altına alınan Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil kimdir, nereli yaşı kaç? haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. 23.01.2021 tarihinde yayınladığımız haberimize göz atarak siz de bu yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

23 Ocak 2021 Cumartesi 19:45
Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil kimdir, nereli yaşı kaç?
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İlk bölümünün yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından beğenilen Çocukluk dizisinin oyuncu kadrosunda yeni isim!

Yapımını Medyapım ile MF Yapım’ın olduğu, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç bulunmaktadır. Başrol oyuncuları olarak ise Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş’un bulunduğu Çocukluk dizisine Nihal Menzil de dahil oldu.

‘O Hayat Benim', 'Ver Elini Aşk' gibi yapımlarda rol alan oyuncumuz 5. Bölümden sonra Hanife karakteriyle dizide yer alacak.

Çocukluk dizisi Cuma akşamları saat 20.00’de FOX TV’de



Son Güncelleme: 23.01.2021 19:45
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Anahtar Kelimeler:
HanifeDiziÇocukluk
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