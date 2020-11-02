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Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Haber bültenimizde yer verdiğimiz ve kısa bir süre zarfında dikkatleri üzerine toplayan Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberine dair en yeni gelişmeler 2 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlanmış haberimizde yer alıyor.

02 Kasım 2020 Pazartesi 19:45
Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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İlk bölümünün yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından beğenilen Çocukluk dizisinin oyuncu kadrosunda yeni isim!

Yapımını Medyapım ile MF Yapım’ın olduğu, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç bulunmaktadır. Başrol oyuncuları olarak ise Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş’un bulunduğu Çocukluk dizisine Nihal Menzil de dahil oldu.


‘O Hayat Benim', 'Ver Elini Aşk' gibi yapımlarda rol alan oyuncumuz 5. Bölümden sonra Hanife karakteriyle dizide yer alacak.

Çocukluk dizisi Cuma akşamları saat 20.00’de FOX TV’de



Son Güncelleme: 02.11.2020 19:45
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Anahtar Kelimeler:
DiziÇocuklukHanife
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