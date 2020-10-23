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Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Sıcak haber olarak gündeme gelen Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberinin merak edilen yeni ayrıntılarını öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 23 Ekim 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

23 Ekim 2020 Cuma 19:45
Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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İlk bölümünün yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından beğenilen Çocukluk dizisinin oyuncu kadrosunda yeni isim!

Yapımını Medyapım ile MF Yapım’ın olduğu, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç bulunmaktadır. Başrol oyuncuları olarak ise Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş’un bulunduğu Çocukluk dizisine Nihal Menzil de dahil oldu.


‘O Hayat Benim', 'Ver Elini Aşk' gibi yapımlarda rol alan oyuncumuz 5. Bölümden sonra Hanife karakteriyle dizide yer alacak.

Çocukluk dizisi Cuma akşamları saat 20.00’de FOX TV’de



Son Güncelleme: 23.10.2020 19:45
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Anahtar Kelimeler:
HanifeDiziÇocukluk
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