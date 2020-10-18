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Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil doğum tarihi

Gündemin dikkat çeken haberlerinden Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil doğum tarihi konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 18 Ekim 2020 Pazar tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

18 Ekim 2020 Pazar 19:46
Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil doğum tarihi
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İlk bölümünün yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından beğenilen Çocukluk dizisinin oyuncu kadrosunda yeni isim!

Yapımını Medyapım ile MF Yapım’ın olduğu, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç bulunmaktadır. Başrol oyuncuları olarak ise Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş’un bulunduğu Çocukluk dizisine Nihal Menzil de dahil oldu.


‘O Hayat Benim', 'Ver Elini Aşk' gibi yapımlarda rol alan oyuncumuz 5. Bölümden sonra Hanife karakteriyle dizide yer alacak.

Çocukluk dizisi Cuma akşamları saat 20.00’de FOX TV’de



Son Güncelleme: 18.10.2020 19:46
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Anahtar Kelimeler:
HanifeDiziÇocukluk
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