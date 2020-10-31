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Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Gerçek adı nedir? Nihal Menzil nereli, yaşı kaç?

Okurlarımızın bir süredir merceği altında olan Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Gerçek adı nedir? Nihal Menzil nereli, yaşı kaç? haberi ile ilgili yeni gelişmeler de basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 31.10.2020 tarihli haberimize göz atarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

31 Ekim 2020 Cumartesi 19:45
Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Gerçek adı nedir? Nihal Menzil nereli, yaşı kaç?
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İlk bölümünün yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından beğenilen Çocukluk dizisinin oyuncu kadrosunda yeni isim!

Yapımını Medyapım ile MF Yapım’ın olduğu, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç bulunmaktadır. Başrol oyuncuları olarak ise Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş’un bulunduğu Çocukluk dizisine Nihal Menzil de dahil oldu.


‘O Hayat Benim', 'Ver Elini Aşk' gibi yapımlarda rol alan oyuncumuz 5. Bölümden sonra Hanife karakteriyle dizide yer alacak.

Çocukluk dizisi Cuma akşamları saat 20.00’de FOX TV’de



Son Güncelleme: 31.10.2020 19:45
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Anahtar Kelimeler:
HanifeDiziÇocukluk
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