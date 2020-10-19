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Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Gerçek adı ne? Nihal Menzil oynadığı diziler

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Gerçek adı ne? Nihal Menzil oynadığı diziler haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 19.10.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

19 Ekim 2020 Pazartesi 19:45
Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Gerçek adı ne? Nihal Menzil oynadığı diziler
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İlk bölümünün yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından beğenilen Çocukluk dizisinin oyuncu kadrosunda yeni isim!

Yapımını Medyapım ile MF Yapım’ın olduğu, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç bulunmaktadır. Başrol oyuncuları olarak ise Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş’un bulunduğu Çocukluk dizisine Nihal Menzil de dahil oldu.


‘O Hayat Benim', 'Ver Elini Aşk' gibi yapımlarda rol alan oyuncumuz 5. Bölümden sonra Hanife karakteriyle dizide yer alacak.

Çocukluk dizisi Cuma akşamları saat 20.00’de FOX TV’de



Son Güncelleme: 19.10.2020 19:45
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Anahtar Kelimeler:
HanifeDiziÇocukluk
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