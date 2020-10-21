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Çocukluk dizisi Hanife karakterini kim canlandırıyor? Nihal Menzil kimdir?

Çocukluk dizisi Hanife karakterini kim canlandırıyor? Nihal Menzil kimdir? konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri Çocukluk dizisi Hanife karakterini kim canlandırıyor? Nihal Menzil kimdir? hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 21 Ekim 2020 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

21 Ekim 2020 Çarşamba 19:45
Çocukluk dizisi Hanife karakterini kim canlandırıyor? Nihal Menzil kimdir?
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İlk bölümünün yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından beğenilen Çocukluk dizisinin oyuncu kadrosunda yeni isim!

Yapımını Medyapım ile MF Yapım’ın olduğu, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç bulunmaktadır. Başrol oyuncuları olarak ise Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş’un bulunduğu Çocukluk dizisine Nihal Menzil de dahil oldu.


‘O Hayat Benim', 'Ver Elini Aşk' gibi yapımlarda rol alan oyuncumuz 5. Bölümden sonra Hanife karakteriyle dizide yer alacak.

Çocukluk dizisi Cuma akşamları saat 20.00’de FOX TV’de



Son Güncelleme: 21.10.2020 19:45
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Anahtar Kelimeler:
HanifeDiziÇocukluk
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