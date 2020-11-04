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Çocukluk dizisi Hanife karakteri kimdir? Nihal Menzil'ın hayatı ve yer aldığı diziler

Okurlarımızın bir süredir merak ettiği en yeni ayrıntılarıyla Çocukluk dizisi Hanife karakteri kimdir? Nihal Menzil'ın hayatı ve yer aldığı diziler haberini kaleme almaya devam ediyoruz. Şimdi siz de 04.11.2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

04 Kasım 2020 Çarşamba 19:45
Çocukluk dizisi Hanife karakteri kimdir? Nihal Menzil'ın hayatı ve yer aldığı diziler
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İlk bölümünün yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından beğenilen Çocukluk dizisinin oyuncu kadrosunda yeni isim!

Yapımını Medyapım ile MF Yapım’ın olduğu, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç bulunmaktadır. Başrol oyuncuları olarak ise Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş’un bulunduğu Çocukluk dizisine Nihal Menzil de dahil oldu.


‘O Hayat Benim', 'Ver Elini Aşk' gibi yapımlarda rol alan oyuncumuz 5. Bölümden sonra Hanife karakteriyle dizide yer alacak.

Çocukluk dizisi Cuma akşamları saat 20.00’de FOX TV’de



Son Güncelleme: 04.11.2020 19:45
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Anahtar Kelimeler:
HanifeDiziÇocukluk
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