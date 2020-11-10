İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu
Son Dakika
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı...
Milli yüzücü Emre Sakçı Avrupa rekoru kırdı
Son Dakika
Milli yüzücü Emre Sakçı Avrupa...
Ünlülerin 10 Kasım anma mesajları
Son Dakika
Ünlülerin 10 Kasım anma mesajları
Koronavirüs aşısına sipariş yağmuru
Son Dakika
Koronavirüs aşısına sipariş yağmuru

Çocukluk dizisi Hanife karakteri kimdir? Nihal Menzil kimdir, nereli, kaç yaşında?

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Çocukluk dizisi Hanife karakteri kimdir? Nihal Menzil kimdir, nereli, kaç yaşında? ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 10 Kasım 2020 Salı tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Çocukluk dizisi Hanife karakteri kimdir? Nihal Menzil kimdir, nereli, kaç yaşında? hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

10 Kasım 2020 Salı 19:45
Çocukluk dizisi Hanife karakteri kimdir? Nihal Menzil kimdir, nereli, kaç yaşında?
Takip Et:

İlk bölümünün yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından beğenilen Çocukluk dizisinin oyuncu kadrosunda yeni isim!

Yapımını Medyapım ile MF Yapım’ın olduğu, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç bulunmaktadır. Başrol oyuncuları olarak ise Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş’un bulunduğu Çocukluk dizisine Nihal Menzil de dahil oldu.


‘O Hayat Benim', 'Ver Elini Aşk' gibi yapımlarda rol alan oyuncumuz 5. Bölümden sonra Hanife karakteriyle dizide yer alacak.

Çocukluk dizisi Cuma akşamları saat 20.00’de FOX TV’de



Son Güncelleme: 10.11.2020 19:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HanifeDiziÇocukluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahar Candan Doya Doya Moda yarışmasına katılıyor
Bahar Candan Doya Doya Moda yarışmasına katılıyor
İkbal Gürpınar'ın annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
İkbal Gürpınar'ın annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Menajerimi Ara Buse karakterine hayat veren Nil Keser kimdir?
Menajerimi Ara Buse karakterine hayat veren Nil Keser kimdir?
Bir Nefes Yeter filmi Kanal D ekranlarında yayınlanacak
Bir Nefes Yeter filmi Kanal D ekranlarında yayınlanacak
Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Oyuncu Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı
Oyuncu Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı

Popüler Haberler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.