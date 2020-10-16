Çocukluk dizisi hangi günler yayınlanıyor? Çocukluk dizisi kanalı ve yayın saati

Uzun zamandır gerek fragmanları gerek tanıtım videoları ile gündemden düşmeyen Çocukluk adlı dizi Fox TV ekranlarında geçtiğimiz hafta Cuma gününde yayınlanmış ve izleyiciler tarafından bolca beğenilerek olumlu yorumlar almıştır.

Gündemin vazgeçilmez bir konusu haline gelen Çocukluk dizisi, izleyicileri mest eden ilk bölümünün ardından geçen hafta seyircisi ile buluşmuştu. Gerek konusu gerek oyunculukları ile izleyicilerin gönlünü alan dizisi adeta bir merak konusu haline geldi. İzleyiciler tarafından araştırılan konular ise; dizinin yayın günleri, yayın saatleri, oyuncularının kimler olduğu ve dizinin çekim yerleri oldu.

Fox TV kanalının yeni sezon yapımlarından biri olan Çocukluk dizisi bu senenin en dikkat çeken yapımları arasından biri olarak gösterilmektedir. Dizinin harmanladığı anlatım adeta insana dokunmakta ve çocuk oyuncuların sergilediği performans hayrete düşürmektedir. Dizinin konusu ise kimsesiz çocukların hayatlarına tutunma çabaları içindeyken yaşadığı mutluluklar ve üzüntüler olmaktadır. Dizinin yayın tarihi ise her Cuma günü Fox TV ekranlarında saat: 20. 00’ de olacak şekilde belirlenmiştir.

Çocukluk Adlı Dizinin İlk Bölümünde Neler anlatıldı, Konusu ne:

Bu dönemin en iyi yapımları arasına girmesi beklenen Çocukluk dizisinde, Ali Kağan Çocuk Evi’ ne yerleştirilmiş olan kimsesiz çocukların yaşam hikayeleri anlatılmakta. Ali Kağan Çocuk Evi’ nin sahibi olan Mahir Boztepe ile kimsesiz çoçukların arasında ilginç ilişkiler ve Mahir’ in yapmayı planladıkları işleri zora sokmakta olan Ayşegül’ ün çatışmaları içinde geçen günler ve dizide yer alan gerek çocuklar gerek yetişkinler arasındaki duyguları izleyiciye aktaran dizi bir çok kitle tarafından beğeni yakaladı. Dizide yer alan baş kahraman ise 10 yaşındaki asimi asi üye Mavi’ dir. Ali Kağan Çocuk Evi’ nden kimsenin evlat edinmek istemediği Mavi’ nin geçirdiği zor dönemleri ve Müdür Mahir ile kurdukları bağ izleyicinin dikkatini çekmiş noktalardan bir tanesidir.

Çocukluk dizisinin yayınlanan birinci bölümünde Mozi, Bambi ve Mavi aynı odaya yerleşirler. Çocuk evinde serçe diye isim takılan Zeynep, annesi polisler tarafından gözaltına alınmasının ardından Ali Kağan Çocuk Evi’ ne getiriliyor. Hayatı boyunca annesiz kalmayan Zeynep ilk kez annesinden ayrı kalıyor. Zeynep ise çocuk evinin müdürlüğünü yapan Mahir’ i ve oda arkadaşlarının içinde bulunan Mavi’ den haz etmemektedir ve yakın bir zamanda Ali Kağan Çocuk Evi’ nden gideceğini plan. Ama maalesef ki Zeynep’ te artık bu çocuk evinin bir parçasıdır.

Çocukluk Dizisi Oyuncuları:

Yayınlanma sürecine başlamış olan Çocukluk adlı dizide oyuncu kadrosu ile öne çıkan yapılardadır. Dizinin başrollerini ise ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu ile çocuk oyuncular arasında bir yıldız haline gelmiş olan Beren Gökyıldız üstlenmekte. Burcu Özbek’ in de canlandırmakta olduğu yan karakter Ayşegül’ de çoğu izleyici tarafından sevilmiştir.