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Çocukluk dizisi hangi diziden uyarlama? FOX TV Çocukluk dizisi konusu

Çocukluk dizisi hangi diziden uyarlama? FOX TV Çocukluk dizisi konusu konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri Çocukluk dizisi hangi diziden uyarlama? FOX TV Çocukluk dizisi konusu hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 23 Ekim 2020 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

23 Ekim 2020 Cuma 19:45
Çocukluk dizisi hangi diziden uyarlama? FOX TV Çocukluk dizisi konusu
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Çocukluk dizisi hangi diziden uyarlandı? Orjinali hangisi

Fox TV’de yayın hayatına başlayacak olan Çocukluk dizisi hangi yapımdan uyarlandığı merak konusu oldu. Dizi daha öncesinde gelen şikayetler üzerine ismini 2 kere değiştirmişti. Medyapım’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Beren Gökyıldız, Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk ve Kübra Süzgün gibi önemli isimler yer almaktadır.


Çocukluk Dizisi Hangi Diziden Uyarlandı?

Dizinin orijinal yapımının Japon bir dizi olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Son dönemlerde oldukça önemli yapımlarda bulunan Medyapım son olarak da Çocukluk dizisinde bulunarak bunlara bir yenisini daha kattı. Son zamanlarda ülkemizde uyarlanan diziler oldukça ilgi gördü. Çocukluk dizisinin de bu diziler arasına gireceğini umuyoruz.



Son Güncelleme: 23.10.2020 19:45
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvDiziÇocukluk
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