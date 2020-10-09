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Çocukluk dizisi hangi dizi veya filmden uyarlama?

Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Çocukluk dizisi daha önceleri gelen şikayetler üzerine ismini iki kere değiştirmek zorunda kalmıştı. Seyirciler dizinin hangi diziden uyarlama olduğunu yoksa dizinin orijinal mi olduğunu merak etmeye başladı.

09 Ekim 2020 Cuma 17:30
Çocukluk dizisi hangi dizi veya filmden uyarlama?
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Çocukluk dizisi hangi diziden uyarlandı? Orjinali hangisi

Fox TV’de yayın hayatına başlayacak olan Çocukluk dizisi hangi yapımdan uyarlandığı merak konusu oldu. Dizi daha öncesinde gelen şikayetler üzerine ismini 2 kere değiştirmişti. Medyapım’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Beren Gökyıldız, Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk ve Kübra Süzgün gibi önemli isimler yer almaktadır.


Çocukluk Dizisi Hangi Diziden Uyarlandı?

Dizinin orijinal yapımının Japon bir dizi olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Son dönemlerde oldukça önemli yapımlarda bulunan Medyapım son olarak da Çocukluk dizisinde bulunarak bunlara bir yenisini daha kattı. Son zamanlarda ülkemizde uyarlanan diziler oldukça ilgi gördü. Çocukluk dizisinin de bu diziler arasına gireceğini umuyoruz.



Son Güncelleme: 09.10.2020 17:30
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ÇocuklukDiziFox Tv
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