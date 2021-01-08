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Çocukluk dizisi hangi dizi veya filmden uyarlama?

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Çocukluk dizisi hangi dizi veya filmden uyarlama? hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 8 Ocak günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, Çocukluk dizisi hangi dizi veya filmden uyarlama? konusunda yeni bilgileri edinin.

08 Ocak 2021 Cuma 19:45
Çocukluk dizisi hangi dizi veya filmden uyarlama?
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Çocukluk dizisi hangi diziden uyarlandı? Orjinali hangisi

Fox TV’de yayın hayatına başlayacak olan Çocukluk dizisi hangi yapımdan uyarlandığı merak konusu oldu. Dizi daha öncesinde gelen şikayetler üzerine ismini 2 kere değiştirmişti. Medyapım’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Beren Gökyıldız, Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk ve Kübra Süzgün gibi önemli isimler yer almaktadır.

Çocukluk Dizisi Hangi Diziden Uyarlandı?

Dizinin orijinal yapımının Japon bir dizi olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Son dönemlerde oldukça önemli yapımlarda bulunan Medyapım son olarak da Çocukluk dizisinde bulunarak bunlara bir yenisini daha kattı. Son zamanlarda ülkemizde uyarlanan diziler oldukça ilgi gördü. Çocukluk dizisinin de bu diziler arasına gireceğini umuyoruz.



Son Güncelleme: 08.01.2021 19:45
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvDiziÇocukluk
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