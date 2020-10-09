İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal medyada gündem oldu
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal...
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4...
iPhone 12'nin bilinmeyen 5 yeni özelliği ortaya çıktı!
iPhone 12'nin bilinmeyen 5 yeni...
Son dakika! Halil Sezai 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak
Son dakika! Halil Sezai 13...

Çocukluk dizisi Ali Kağan çocuk evi gerçekten var mı, hangi şehirdedir?

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Çocukluk dizisi Ali Kağan çocuk evi gerçekten var mı, hangi şehirdedir? haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Çocukluk dizisi Ali Kağan çocuk evi gerçekten var mı, hangi şehirdedir? ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Ekim 9 Cuma tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

09 Ekim 2020 Cuma 19:30
Çocukluk dizisi Ali Kağan çocuk evi gerçekten var mı, hangi şehirdedir?
Takip Et:

Başrolünde Erdal Beşikçioğlu’nun olduğu Çocukluk dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Oyuncu kadrosu ve konusu bakımından merak edilen dizinin, nerede çekildiğine dair söylentiler sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Çocukluk dizisi nerede çekiliyor?

Erdal Beşikçioğlu, Ceyda Ateş ve Merve Çağıran gibi isimlerin bulunduğu yeni dizi Çocukluk İstanbul’da çekilmeye başlandı. Çekimleri birçok dizi gibi İstanbul’da yapılan dizide kullanılan mekanlar izleyicilerin oldukça dikkatini çekmeyi başardı.

 Çocukluk dizisi Ali Kağan çocuk evi neresi?

Dizi konu olarak kimsesiz çocukların hayat hikayelerini anlatacak. Dizide yer alan Ali Kağan çocuk evinde bulunan çocukların hikayelerine yer verilen dizide kullanılan Ali Kağan çocuk evi gerçekte olmayan bir mekandır. Dizi izin hazırlanan çocuk evi dizi çekimlerinin yapılması adına kurgulanmış bir dekora sahiptir.


Çocukluk dizi setine izleyici olarak gidiliyor mu?

Dizi setine herhangi bir yabancı misafir olarak girememektedir. Pandemi sürecinden dolayı salgını önlemek adına alınan kararlar doğrultusunda set ekibi ve oyuncular dışında hiç kimse set ortamına giremez.

Çocukluk dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor?

9 Ekim 2020 tarihinden itibaren izleyici ile buluşacak olan Çocukluk dizisi İstanbul Sultan Ahmet Meydanı’nda çekilmeye başlanmıştır. Dizinin çekim mekanları Sultan Ahmet Meydanı yakınlarındaki mahallelerde yapılmaktadır. Öte yandan dizinin bazı sahneleri Beykoz ve Sarıyer’de çekilmektedir.

 



Son Güncelleme: 09.10.2020 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MekanDiziÇocukluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Usta oyuncu Şener Şen Zengin Mutfağı oyunuyla 40 yıl aradan sonra sahnelere dönüyor
Usta oyuncu Şener Şen Zengin Mutfağı oyunuyla 40 yıl aradan sonra sahnelere dönüyor
Alev Alev dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Alev Alev dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Dilberay'ın hayatını konu alan Küçük Dev Kadın adlı filmin oyuncu kadrosu belli oldu!
Dilberay'ın hayatını konu alan Küçük Dev Kadın adlı filmin oyuncu kadrosu belli oldu!
Ali Sürmeli'nin durumu hakkında açıklama yapıldı
Ali Sürmeli'nin durumu hakkında açıklama yapıldı
Yeni dizi Kırmızı Oda’daki Naz-Sibel-Ceyda üçlüsü izleyenleri büyüledi!
Yeni dizi Kırmızı Oda’daki Naz-Sibel-Ceyda üçlüsü izleyenleri büyüledi!
Kırmızı Oda dizisi Alya'nın anne ve babası kimdir?
Kırmızı Oda dizisi Alya'nın anne ve babası kimdir?

Popüler Haberler

Çocukluk dizisi hangi diziden uyarlama?
Çocukluk dizisinin reyting sonuçları nasıl geldi? Dizi erken final yapacak mı?
Hırdavat bayiliği veren firmalar 2020
Çocukluk dizisi Ali Kağan çocuk evi gerçekten var mı, hangi şehirdedir?
Bay Yanlış dizisi yeni sezonda devam edecek mi?
Tozkoparan Duygu karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Beni Bırakma Berk kimdir? Gerçek adı nedir? Onur Aziz nereli, yaşı kaç?
Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Menajerimi Ara Emrah karakterini kim canlandırıyor? Semi Sırtıkkızıl kimdir?
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan karakteri kimdir? Alara Turan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Corona virüsü belirtileri neler? Covid-19 virüsünden korunmak için öneriler
Koronavirüs hane başına 3 fazda 1.000 TL maddi sosyal yardım destek
2020 E-okul VBS girişi! Veli Bilgilendirme Sistemi yenilendi!
Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman başlayacak? TV8 Doğduğun Ev Kaderindir hangi gün yayınlanacak?
Sokakta yaralı hayvanlara hizmet veren ambulans irtibat numarası ve Hayvan ambulansı hakkında bilmeniz gerekenler
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2020 Harika düz saç örnekleri
Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Meriç Aral yaşı ve oynadığı diziler
Sadakatsiz Mert kimdir? Erdem Vurdem’in yer aldığı diziler
Mucize Doktor dizisi ne zaman başlayacak? Hangi diziden uyarlama? Oyuncuları kim?
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar öldü mü, dizide olmayacak mı? Vahide Perçin diziden ayrıldı mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.