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Çocukluk dizi oyuncusu Hanife kimdir? Nihal Menzil hakkında bilgiler

Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve ilk bölümü seyirciler tarafından beğenilen Çocukluk dizisine yeni bir isim daha dahil oluyor? Başarılı oyuncumuz Nihal Menzil diziye Hanife karakteri ile dahil olacak. Hanife rolünün dizideki amacı nedir? Nihal Menzil daha önce hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

16 Ekim 2020 Cuma 14:19
Çocukluk dizi oyuncusu Hanife kimdir? Nihal Menzil hakkında bilgiler
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İlk bölümünün yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından beğenilen Çocukluk dizisinin oyuncu kadrosunda yeni isim!

Yapımını Medyapım ile MF Yapım’ın olduğu, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç bulunmaktadır. Başrol oyuncuları olarak ise Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş’un bulunduğu Çocukluk dizisine Nihal Menzil de dahil oldu.


‘O Hayat Benim', 'Ver Elini Aşk' gibi yapımlarda rol alan oyuncumuz 5. Bölümden sonra Hanife karakteriyle dizide yer alacak.

Çocukluk dizisi Cuma akşamları saat 20.00’de FOX TV’de



Son Güncelleme: 16.10.2020 14:19
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Anahtar Kelimeler:
ÇocuklukDiziHanife
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