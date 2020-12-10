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Çocukluk 10. bölüm neden yayınlanmadı? Çocukluk 11 Aralık bölümü neden yok?

Ekranlara geldiği ilk zamanlarda büyük ilgi uyandıran Çocukluk dizisi sezonun başlaması ile reyting kaybetmeye başladı. Erken final yapmak istemeyen Çocukluk dizisi gerek Covid-19 vakalarının görülmesi gerekse düşen reytinglere erken müdahale edebilmek için sete bir hafta ara verdiğini duyurdu.

10 Aralık 2020 Perşembe 04:34
Çocukluk 10. bölüm neden yayınlanmadı? Çocukluk 11 Aralık bölümü neden yok?
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Med Yapım tarafından yapımcılığı üstlenilen Çocukluk dizisinin yeni bölümleri ile ekranlara neden gelmediği merak edilmeye devam ediyor. Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk ve Beren Gökyıldız gibi ekranların sevilen oyuncularının kadrosunda olduğu Çocukluk dizisi sette çıkan koronavirüs nedeni ile ara verdi. 11 Aralık haftasına kadar stok görüntülerin kullanılacağı dizide Med Yapım set ekibi ve oyuncu sağlığını korumak adına 10. Bölüm için ara verdiğini açıkladı.

Çocukluk dizisi 11 Aralıkta neden yok

Son üç bölümdür ciddi reyting kaybı yaşayan Çocukluk dizisi FOX TV tarafından yakın takibe alınırken dizinin rakipleri olan RAMO, Kırmızı Oda ve Hercai’de reyting artışları yaşanmaya devam ediyor. ATV, TV8 ve Show TV’nin gerisinde kalan FOX TV’de Çocukluk dizisi için işler bu şekilde devam ederse dizinin erken final yapacağı ise söylentiler arasında.

FOX TV yöneticilerinin Çocukluk için iyimser olmadığını düşünen MED Yapım ise diziye pandemi nedeni ile 1 hafta ara verdiğini duyurduktan sonra senaryoda büyük ölçüde değişikliğe gideceği düşünülüyor. Diziye acil bir müdahale yapmak için ara veren Med Yapım ara verme sebebi olarak salgını gösterse de kulislerde diziye büyük bir müdahale yapılacağı söyleniyor.

İlk bölümleri ile büyük ilgi çeken ancak devam eden süreçte ATV ekranlarının sevilen diziş Hercai’nin başlaması ile kan kaybetmeye başlayan Çocukluk dizisi yeni sezonun başlaması ile neredeyse yarı yarıya reyting kaybetti. dizinin eski günlerine dönebilmesi için sete ara veren yapımcı firma ise erken müdahale ederek dizinin tekrar reytinglerini yükseltmeyi amaçlıyor.

Çocukluk dizisi 10. Bölüm neden yayınlanmadı?

Dizinin düşen reytingleri nedeni ile senaryoya yapılmak istenen müdahale dizinin 10. Bölümünün yayınlanmamasına neden oldu. 10. Bölüm 11 Aralık tarihinde değil 18 Aralık tarihinde yayınlanacak açıklamaları sonrasında dizide büyük değişikliğin olacağı düşünülüyor. Diziye yılbaşı haftasında ara verilecek gözü ile bakılsa da reytinglerde yaşanan kan kaybını durdurabilmek için böyle bir adım atıldığını düşünülüyor.

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 04:34
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Anahtar Kelimeler:
Fox Tvçocukluk DizisiReytingCovid-19Ara Verildi
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