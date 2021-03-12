Çocuklar Duymasın dizisi Simay karakteri kimdir?

Çocuklar Duymasın dizisinde Simay olarak bilinen oyuncu Buse Sinem İren Trabzonlu ve 30 yaşındadır. Kim milyoner Olmak İster yarışması ile adını duyurmuştur.

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisinde Havuç'un sevgilisi ve eşi rolünde Simay karakterini canlandırmaktadır.

Kocaeli Karamürsel'de dünyaya gelen oyuncu, aslen Trabzon Çaykaralı'dır. Tiyatro ve oyunculuk ile ilgilenen oyuncu, pek çok kez Stand Up gösterileri ve matör tiyatrolarda yer almıştır. Yapmış olduğu çalışmaları sosyla medyadan paylaşarak Yotube kanalında da yayınlamıştır. Youtube kanalında başarıya ulaşan İren, yaptığı Karadeniz şivesi ile akıllara kazınmıştır.

Buse Sinem İren kimdir?

Buse Sinem İren 09.01.1991'da doğmuş ve 2021 senesi itibariyle 30 yaşındadır.

Mimar Sinan Üniversitesinde Sanat Tarihi bölümünden mezundur.

Buse Sinem İren, 2015 yılında Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılmıştır. Yarışmadan 1000 TL ödül alarak ayrılmıştır.

Simay karakteri ile sinirlendiği zaman Karadeniz şivesiyle gönülleri fethetmiş ve ilk oyunculuk deneyimini Çocuklar Duymasın Dizisinde yaşamıştır.

Çocuklar Duymasın Simay karakteri

Trabzon'Da doğan Simay, Karadeniz Teknik Üniversitesinde Grafik Tasarımı bölümünü bitirmiştir. Simay'ın çok hızlı sinirlnen bir yapısı ve çabuk sönen karakteri vardır. Normal yaşamda şivesi yokken sinirlendiğinde Karadeniz şivesi ortaya çıkmaktadır. İnatçı bir yapısı olduğu için yapılmaz denen şeyleri yapıyor. Çok çabuk gaza gelen yapısı vardır ve ihtiyacı olan bir şeyi de dile getirmez. En yakın çevresinden bile yardım almayan Simay, özellikle erkekleden yardım almaz ve kendi başına çözmeye çalışır işlerini.