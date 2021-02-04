Cobra Kai yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Cobra Kai 4. sezon hakkında bilgiler

Cobra Kai Dizisinin 4. Sezonu Ne Zaman? Yeni Sezonda Hangi Oyuncular Var?

Youtube hayatından Netflix platformuna geçiş yapan Cobra Kai dizisinin 4. Sezonunun ne zaman yayınlanacağı herkes tarafından merakla araştırılmaya başlandı.

80’li yıllarda sevilen film serileri arasında olan Karate Kid’in devamı gibi olan Cobra Kai, geçtiğimiz yılın yaz aylarında Netflix tarafından satın alındı. 3. Sezonu ise uzun bir aradan sonra yayınlandığı için herkes tarafından büyük bir ilgi ile izlendi.

Cobra Kai dizisi izleyicilerine sevindirici bir haber geldi. Cobra Kai dizisinin 4. Sezon çekimlerine başlandığı herkese duyuruldu. Cobra Kai dizisinin 5.ve 6. Sezonlarının da çekimlerine başlandığı herkese bildirildi. Cobra Kai dizisinin 4.sezonunun ne zaman yayınlanacağı hakkında da ufakta olsa tüyolar verildi.

Yeni sezonda birbirleriyle anlaşmakta zorluk çeken, birbirlerinden hoşnut olmayan Johnny Lawrence ve Daniel LaRusso’nun omuz omuza vererek Kreese ile mücadelelerine izleyenler bir kez daha tanıklık edecekler.

Cobra Kai Dizisinin 4. Sezonu Ne Zaman İzleyenleriyle Buluşacak?

Cobra Kai dizisinin senaristi, yönetmeni ve yaratıcılarından biri olan Jon Hurwitz, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, geçtiğimiz yılın Ekim ayının son haftasında 4.sezon için senaryonun bittiğini duyurmuştu.

Jon Hurwitz bunun yanı sıra Cobra Kai dizisinin 4.sezonunun en erken Şubat ayının sonu veya Mart ayının başında yayınlanacağından bahsetti. Koronavirüs salgınına bağlı olarak değişiklik göstereceğine de vurgu yapan Jon Hurwitz, izleyenlerden az daha sabırlı olmalarını istedi.

Cobra Kai Dizisinin 4.sezon Oyuncuları Kimler?

Daniel LaRusso, Johnny Lawrance, Xolo Mariduena, Mary Mouser, Courtney Henggeler, Tanner Buchanan, Jacob Bertrand, Martin Kove olacaktır.

En son olarak izleyenlerin hatırlayacağı Kreese birine telefon etmişti ve o kişi Karate Kid Part III’ün kötü adamı Terry Silver’a benziyor. 4.sezonda onu da görebilirsiniz.