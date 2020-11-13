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CNN Türk’te flaş ayrılık! Buket Güler neden ayrıldı? Ünlü sunucu Buket Güler, kanalla yollarını ayırdı

CNN Türk ekranlarında hafta sonları Ana Haber Bültenini sunan Buket Güler yaptığı açıklamalar ile birlikte kanaldan ayrıldığını duyurdu. Buket Güler ile yollar ayrıldıktan sonra pek çok kişi Buket Güler'in CNN Türk'ten neden ayrıldığını araştırmaya başladı.

13 Kasım 2020 Cuma 19:50
CNN Türk’te flaş ayrılık! Buket Güler neden ayrıldı? Ünlü sunucu Buket Güler, kanalla yollarını ayırdı
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CNN Türk ekranlarının hafta sonu ana haber bülteni sunucusu Buket Güler CNN Türk’ten ayrıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada çalışma arkadaşlarına ve CNN’e teşekkür eden Buket Güler’in neden kanaldan ayrıldığı ise merak edilmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada; ‘Sırada benden bir haber var. Bugün itibariyle CNN Türk’ten kendi isteğimle ayrıldım. Haber merkezindeki çalışma arkadaşlarıma ve CNN Türk’ün tüm emekçilerine her şey için çok teşekkür ederim. Sevgiler.’ Açıklamasında bulundu.

Buket Güler kimdir?


1983 yılında Ankara’da dünyaya gelen Buket Güler Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü mezunudur. Yüksek Lisansı Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler üzerine yapan Güler daha üniversite öğrencisiyken Hürriyet Gazetesi Ankara haber merkezinde muhabirliğe başladı.

Hürriyet Gazetesine ek olarak TEMPO dergisinde özel haberler ve röportajlar yapan Güler TRT Türk kanalının kurulması ile birlikte sunuculuğa başladı.

TRT Türk ekranlarında Dünyamız Detay ve TRT Dünya programlarının sunuculuğunu üstlenen Buket Güler 2018 yılında CNN Türk’e transfer oldu.

İleri seviye İngilizce bilen Güler habercilik tarzı ile pek çok kişinin gönlünü kazanmıştır.

 



Son Güncelleme: 13.11.2020 19:50
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Anahtar Kelimeler:
CNN TürkBuket GülerAyrılık
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