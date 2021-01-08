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CNN Türkfrekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? CNN Türk canlı izleme linki

CNN Türk kanalını evinde televizyondan izlemek isteyen kişiler kanalın sembol oranı frekans ve fec değerini merak etmektedir. CNN Türk ayrıca internet sitesi üzerinden internetten canlı olarak da izlenebilmektedir.

08 Ocak 2021 Cuma 08:06
CNN Türkfrekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? CNN Türk canlı izleme linki
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CNN Türk kanalının frekans bilgileri vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Türksat uydusu bulunan kişiler aşağıda yer alan frakans numaralarını girerek televizyonlarında CNN Türk kanalını bularak ekleyebilirler.

CNN TÜRK Kanalının Frekans Değerleri Kaçtır?

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12245 MHz.

FEC : 5/6

Polarizasyon : H (YATAY)

Sembol Oranı : 27500 msym/s

CNN Türk İntenetten Canlı Nasıl İzlenir?

CNN Türk intenet sitesi üzerinden canlı yayınla izlenebilmektedir. Kanalın intenet sitesi olan https://www.cnnturk.com/canli-yayin adresi üzerinden programlar takip edilebilmektedir.



Son Güncelleme: 08.01.2021 08:06
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