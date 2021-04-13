CNN Türk Hande Fırat neden yok, ne kazası geçirdi?

Hande Fırat kaza geçirdi!

’te yayınlanan Gece Görüşü isimli programın sunucusu gazeteci’tan sevenleri üzecek haber geldi.geliyorum demedi ve başarılı gazetecinin evinde talihsiz bir kaza geçirdiği öğrenildi.

Gece Görüşü programının başarılı moderatörü Hande Fırat geçtiğimiz günlerde bir ev kazası yaşadı. Temizlik esnasında birbirine yapışan bulaşık deterjanlarını ayırmaya çalışırken parlatıcılar patladı ve Fırat’ın gözlerine zarar verdi. Talihsiz kaza sonrası ünlü gazetecinin geçici olarak programının çekimlerine ara verildi ve Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan yazılarına da ara verildiği öğrenildi. Fırat’ın gözlerindeki hasar için olay sonrası hemen hastaneye gittiği ve serum ile kortizon tedavisi gördüğü edinilen bilgiler arasında. Hande Fırat’ın durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sonrasında programına ve yazılarına devam edeceği öğrenildi.