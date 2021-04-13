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CNN Türk Hande Fırat neden yok, ne kazası geçirdi?

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programının başarılı sunucusu Hande Fırat neden yok sorusu oldukça merak ediliyordu. Ünlü gazetecinin neden olmadığı belli oldu. Talihsiz bir ev kazası yaşayan Hande Fırat ne kazası geçirdi sorularının yanıtı...

13 Nisan 2021 Salı 16:31
CNN Türk Hande Fırat neden yok, ne kazası geçirdi?
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CNN Türk’te yayınlanan Gece Görüşü isimli programın sunucusu gazeteci Hande Fırat’tan sevenleri üzecek haber geldi. Kaza geliyorum demedi ve başarılı gazetecinin evinde talihsiz bir kaza geçirdiği öğrenildi.

Hande Fırat kaza geçirdi!

Gece Görüşü programının başarılı moderatörü Hande Fırat geçtiğimiz günlerde bir ev kazası yaşadı. Temizlik esnasında birbirine yapışan bulaşık deterjanlarını ayırmaya çalışırken parlatıcılar patladı ve Fırat’ın gözlerine zarar verdi. Talihsiz kaza sonrası ünlü gazetecinin geçici olarak programının çekimlerine ara verildi ve Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan yazılarına da ara verildiği öğrenildi. Fırat’ın gözlerindeki hasar için olay sonrası hemen hastaneye gittiği ve serum ile kortizon tedavisi gördüğü edinilen bilgiler arasında. Hande Fırat’ın durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sonrasında programına ve yazılarına devam edeceği öğrenildi.




Son Güncelleme: 13.04.2021 16:31
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Anahtar Kelimeler:
Hande FıratCNN TürkKaza
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