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Clickbait dizisinin konusu nedir?

Netflix platformunda 25 Ağustos tarihinde yayınlanmaya başlayan Clickbait dizisi merak konusu oldu.8 bölümden oluşan dizinin konusu araştırılmaktadır. Clickbait dizisinin konusu nedir? Bu haberimizde Clickbait dizisine ilişkin detayları sizler için derledik. İşte Clickbait dizisinin konusu...

23 Aralık 2021 Perşembe 07:12
Clickbait dizisinin konusu nedir?
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Netflix’te yayınlanan Clickbait dizisinin konusu merak ediliyor. Clickbait dizisi konusu itibariyle dikkatleri üstüne çekti. Clickbait dizisinin konusu nedir?

Clickbait dizisi

Sosyal medya araçları, alışveriş siteleri, istihdam kuruluşları vb. Özellikle pandeminin patlak vermesiyle birlikte hayatımızın daha online hale geldiğini düşünürsek, inteneti ve intenetin tehlikelerini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Veya kişisel bilgi ve verilerimizi gönüllü/istemsiz olarak başkalarıyla paylaşarak gizliliğimizi tehlikeye atabilir ve daha birçok siber suçun kurbanı olabiliriz. Netflix'in 25 Ağustos'ta lansmanını yaptığı Clickbait, mevcut çarpık düzen hakkında etkileyici görseller sunuyor. Clickbait adının geri dönüşüyle ​​birlikte her gün yeni bir modeniteye imza attığımızın ve izleyicilerin tanınması ve sorgulanması için bazı sorular sorduğumuzun habercisidir. Modenleşme sürecinde kendimizden bir şey kaybedip kaybetmediğimiz ve birbirimize ne kadar bilgi aktardığımız gibi modenite ve gelişen İntenet dünyası arasındaki karşıtlığı çözmemize yardımcı olur.

 Hikayenin merkezinde,çocuklarını çok seven bir baba, Karısını deli gibi seven bir koca, Bir de kardeşi için ölmeye razı olan bir kardeş var. Bu  isim Nick Brewer’dir.Eşine, çocuklarına ve kardeşlerine çok yakın olan Nick, esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolur ve ailesini perişan eder. Ancak esrarengiz kayboluşun ardındaki sır, aileyi ve dünya insanlarını endişe içinde bıraktı. Çünkü her geçen gün daha da popüler hale gelen bir Youtube videosunda insanları öldürdüğünü ve kadınları taciz ettiğini söyledi bu video 5 milyon izlenmeye ulaşırsa öleceğini söyler.

Dizide birçok şeye güvenilmeyeceği gösterilmektedir. Nick’in neden kaçırıldığı gözler önüne serilmektedir. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir;

Adrian Grenier – Nick Brewer

Betty Gabriel – Sophie Brewer

Zoe Kazan – Pia Brewer

Jaylin Fletcher – Kai Brewer

Cameron Engels – Ethan Brewer

Phoenix Raei – Roshan Amir

Elizabeth Alexander – Andrea Brewer

Abraham Lim – Ben Park

Motell Foster – Curtis Hamilton

Steve Mouzakis – Zach De Luca

Daniel Henshall – Simon Oxley

 


Son Güncelleme: 23.12.2021 07:12
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Clicbait Dizisinin KonusuNetflix Clickbait Dizisi
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