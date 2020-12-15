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Çıplak dizisinin konusu nedir? Çıplak dizisi neden yayından kaldırıldı?

Cüneyt Özdemir’in açıklamasının ardından yayından kaldırılan Çıplak dizisi sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar Çıplak dizisinin konusu nedir, Çıplak dizisi neden yayından kaldırıldı sorularını araştırmaya başladı.

15 Aralık 2020 Salı 15:40
Çıplak dizisinin konusu nedir? Çıplak dizisi neden yayından kaldırıldı?
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Online dizi film platformu Blu TV’de yayınlanan Çıplak dizisi gündem oldu. Gazeteci Cüneyt Özdemir dizi hakkında yaptığı açıklamanın ardından dizi yayından kaldırıldı. RTÜK Blu TV üzerinden yayınlanan ve ilk sezonu yayınlanan Çıplak adlı diziye erişim engeli getirdi. Dizinin yapımcı şirketi TN Yapım Genel Koordinatörü, ikinci sezon çekimlerinin bitmesine çok az kaldığını ve Blu TV’den gelen haberle dizinin yayından kaldırıldığını öğrendiklerini açıkladı.

RTÜK ve Blu TV’den dizinin yayından kaldırılmasına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Cüneyt Özdemir dizi hakkında sosyal medya hesabından Aman RTÜK Başkanı Bekir Şahin bey ve sansür kılıcı görmesin!" şeklinde bir açıklama yapmış ve bu açıklamanın ardından dizi yayından kaldırılmıştı.

Dizinin yayından kaldırılmasına ilişkin sorumlu tutulan Cüneyt Özdemir ise yine sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çıplak konusu ne?

Eylül isimli genç ve güzel bir kadın eskortluk yapmaktadır. Para biriktirip Galler’e yerleşmek için bu işi yapan Eylül, gittiği bir partide Cem adında biriyle tanışır ve zaman içerisinde çok daha fazla görüşmeye başlar. Cem evlilik hazırlıkları yapan ve bir hafta sonra evlenecek olan biridir. Eylül ve Cem Cem’in kendi bekarlığa veda partisinde tanışmıştır. Ancak Eylül Cem’den hoşlanmaya başlar ve işler karışır.



Son Güncelleme: 15.12.2020 15:40
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Anahtar Kelimeler:
çıplakDizi
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