Çıplak Dizisi BluTV’den Neden Kaldırıldı? Dizinin Kaldırılma Nedeni Cüneyt Özdemir Mi?

Yayınladığı zamanlarda çok konuşulan Çıplak dizisi, yayınlandığı BluTV platformundan kaldırıldı. Gazeteci Cüneyt Özdemir dizi kaldırılmadan kısa bir zaman önce RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i etiketleyerek, dizinin içeriğini işaret eden bir paylaşım yapmasının ardından soyal medyada baya bir tepki aldı.

Çıplak dizisinin yönetmenliğini Can Evrenol’un üstlendiği senaryosunu kaleme alan Merve Göntem’in imzalarını taşıyan Çıplak dizisinin ilk bölümü 11 Haziran 2020 tarihinde BluTV platformunda yayınlanmıştı. Yurtdışına gitmek için gereken parayı kazanmak için hayat kadınlığı yapan bir kadını merkezinde tutan dizi o dönem özellikle hakkında yazılmış olan basın bültenlerindeki ifadeler üzerine tartışmalar yaratmış, bazıları söz konusu bültendeki ‘cesur’ ifadesiyle kişinin kadına olan bakışlarına çelişkili yaklaşırken, kimileri de dizinin içeriğinden dolayı gerçek anlamda cesur bir yapım olduğunu savunmuştu. Ancak dizi şuan da başka bir tartışmanın konusu haline geldi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, 14 Aralık tarihinde kendi Youtube kanalından yapmış olduğu yayında, seyricilerle buluşmasından 6 ay sonra Çıplak dizisine değinmiştir. Diziyi beğendiğini ve Gençlerin kafasını yakaladığını söyledi. Dizinin cinsellik barındırdığını, bunun RTÜK’ün ve Ebubekir Şahin’in gözünden kaçmış olduğuna şaşırdığını vurguladı. Özdemir, bunun ardından bahsi geçen dizinin linki’ni paylaştığı bir tweet attı. Ebubekir Şahin’i etiketlediği bu tweet’te, ‘Aman Ebubekir Şahin ve sansür kılıcı görmesin’ ifadelerinin yer aldığı paylaşımı yaptı. Bu yapılan paylaşımın ardından BluTV’ye bakan kullanıcılar Çıplak dizisinin platformun arşivinden kaldırıldığını fark ettiler.

Çıplak Dizisinin Neden Kaldırıldığı Herkes Tarafından Merak Ediliyor!

Yaşanan olayın sonrasında Cüneyt Özdemir adı sosyal medyada platformu olan Twitter’da gündem olmuştur. Çok fazla kullanıcı Cüneyt Özdemir’in sergilediği tavrına yönelik tepki yağmuruna tutuldu. Bazı kullanıcılar dizinin Cüneyt Özdemir tarafından RTÜK’e şikayet edildiğini ileri sürdüler.

Cüneyt Özdemir, alınan tepkiler sonucunda yaptığı paylaşımı silmesi de herkes tarafından tepkilere neden oldu.

Twitter hesabını faal biçimde kullanmaktan hoşlanan Cüneyt Özdemir’in bu konuyla ilgili suskunluğuna devam etmesi de herkesin dikkatlerinden kaçamadı.