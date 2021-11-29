Cinderella film konusu nedir ? Cinderella film hakkında yorumlar

Senelerdir benzer konseptlerle izlediğimiz Cinderella, Amazon Prime Video’nun bu sene çekmiş olduğu filmle yeniden karşımıza çıkıyor. Yıllardır birçok farklı türde karşımıza çıkan Cinderella, genellikle aynı konsepti işlese de 2021 yılında vizyona giren bu yeni sürümünde birtakım değişiklikler gözlemek mümkün. En temelinde müzikal olan filmde birkaç mekan değişikliği ve eklenen birkaç kurgusal karakter görüyoruz. Cinderella’nın hayat hikayesine ortak oluyoruz olmasına ama yakaladığımız sekanslarda; tembelliğin, kalitesizliğin ve vasatlığında izlenimlerini görmeden edemiyoruz.

Cinderella (Sindirella) 2021 Filmi

Masalsı hikaye Ella isimli genç bir kızı merkezine alarak klasik yollarla anlatılmaktadır. Kendisi ise bir elbise tasarımcısıdır. Ayrıca küçük ve karanlık bir bodrumda hayatını sürdürmektedir. Kısa bir süre önce babasını kaybeden Ella, üvey annesi Vivian ve onun kızlarıyla hayat kurma konusunda birtakım sorunlarla mücadele etmektedir. Zalim üvey annesi ve kızları tarafından türlü baskı ve tacizlerin ardından Ella’nın kendi düşledikleri geleceği yaşamasını isterler. Ella’nın üzerinde kurdukları baskıların başında ise evlilik vardır. Fakat, Ella buna karşı çıkmaktadır. Çünkü; kendi istediği aşkı, kendi istediği yollarca keşfedecektir.

Ella karakterine Camilla Cabello hayat vermektedir. Işıltılı, sevecen, evlilik için can atan ve gerçek aşkı bulmak isteyen naif kişiyi yansıtma gayesi taşımaktadır. Fakat, Camilla Cabello’nun bu rol için gerçekten doğru kişi olup olmadığı tartışılabilir. Birkaç duygusal sekansla kendisine her ne kadar bağlasa da genel olarak vasatlık ve tembelliğin hüküm sürdüğü ortamda kendisinden harika bir performans beklemek, pek de mantıklı değildir.

IMDb: 4,3

Filmde görev alan diğer oyuncu ve karakterler: