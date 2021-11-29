İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

Cinderella film konusu nedir ? Cinderella film hakkında yorumlar

Yıllardır aşina olduğumuz Cinderella’nın birçok kitabını, filmini ya da dizisini gördük. Amazon Prime Video tarafından yeniden çekilen Cinderella 2021 filminin konusu, yorumu ve daha birçok merak edilen konuların bulunduğu içeriğimiz ile sizlerleyiz. Bu inceleme yazısında Cinderella 2021 filminin konusu, yorumu, incelemesi, IMDb puanı gibi aklınıza takılacak birçok sorunun yanıtlarıyla karşılaşacaksınız.

29 Kasım 2021 Pazartesi 18:15
Cinderella film konusu nedir ? Cinderella film hakkında yorumlar
Takip Et:

Senelerdir benzer konseptlerle izlediğimiz Cinderella, Amazon Prime Video’nun bu sene çekmiş olduğu filmle yeniden karşımıza çıkıyor. Yıllardır birçok farklı türde karşımıza çıkan Cinderella, genellikle aynı konsepti işlese de 2021 yılında vizyona giren bu yeni sürümünde birtakım değişiklikler gözlemek mümkün. En temelinde müzikal olan filmde birkaç mekan değişikliği ve eklenen birkaç kurgusal karakter görüyoruz. Cinderella’nın hayat hikayesine ortak oluyoruz olmasına ama yakaladığımız sekanslarda; tembelliğin, kalitesizliğin ve vasatlığında izlenimlerini görmeden edemiyoruz. 

Cinderella (Sindirella) 2021 Filmi

Masalsı hikaye Ella isimli genç bir kızı merkezine alarak klasik yollarla anlatılmaktadır. Kendisi ise bir elbise tasarımcısıdır. Ayrıca küçük ve karanlık bir bodrumda hayatını sürdürmektedir. Kısa bir süre önce babasını kaybeden Ella, üvey annesi Vivian ve onun kızlarıyla hayat kurma konusunda birtakım sorunlarla mücadele etmektedir. Zalim üvey annesi ve kızları tarafından türlü baskı ve tacizlerin ardından Ella’nın kendi düşledikleri geleceği yaşamasını isterler. Ella’nın üzerinde kurdukları baskıların başında ise evlilik vardır. Fakat, Ella buna karşı çıkmaktadır. Çünkü; kendi istediği aşkı, kendi istediği yollarca keşfedecektir.

Ella karakterine Camilla Cabello hayat vermektedir. Işıltılı, sevecen, evlilik için can atan ve gerçek aşkı bulmak isteyen naif kişiyi yansıtma gayesi taşımaktadır. Fakat, Camilla Cabello’nun bu rol için gerçekten doğru kişi olup olmadığı tartışılabilir. Birkaç duygusal sekansla kendisine her ne kadar bağlasa da genel olarak vasatlık ve tembelliğin hüküm sürdüğü ortamda kendisinden harika bir performans beklemek, pek de mantıklı değildir.

 

IMDb: 4,3 

Filmde görev alan diğer oyuncu ve karakterler:

  • Camila Cabello – Cinderella
  • Idina Menzel – Vivian
  • Nicholas Galitzine – Prince Robert
  • Minnie Driver – Queen Beatrice
  • Pierce Brosnan – King Rowan
  • James Acaster – John
  • James Corden – James
  • Romesh Ranganathan – Romesh


Son Güncelleme: 29.11.2021 18:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Amazon Prime VideoCinderellaCinderella 2021Cinderella 2021 Film KonusuCinderella 2021 Film Oyuncu KadrosuCinderella 2021 IMDb PuanıCamilla Cabello
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix Av Günü film konusu nedir? Av Günü filminin oyuncu kadrosu
Netflix Av Günü film konusu nedir? Av Günü filminin oyuncu kadrosu
Netflix Benim Adım Karl filmi konusu nedir? Netflix'in Alman yapımı Benim Adım Karl filmi iddialı bir konseptle izleyenleri bekliyor
Netflix Benim Adım Karl filmi konusu nedir? Netflix'in Alman yapımı Benim Adım Karl filmi iddialı bir konseptle izleyenleri bekliyor
Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle (Pokemon Filmi: Ormanın Sırları) seyircisiyle buluşuyor
Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle (Pokemon Filmi: Ormanın Sırları) seyircisiyle buluşuyor
Netflix dizisi Mytho konusu nedir? Netfix dizisi Mytho oyuncuları
Netflix dizisi Mytho konusu nedir? Netfix dizisi Mytho oyuncuları
Yalancılar ve Mumları dizisinin konusu nedir?
Yalancılar ve Mumları dizisinin konusu nedir?
Netflix dizisi Another Life konusu nedir? Another Life oyuncuları
Netflix dizisi Another Life konusu nedir? Another Life oyuncuları

Popüler Haberler

Fox TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları Meliha kimdir? Şafak Pekdemir’in rol aldığı yapımlar
Rüyada görülen mezar nasıl yorumlanır ?
Youtube'da alt yazı nasıl aktif edilir?
Netflix Av Günü film konusu nedir? Av Günü filminin oyuncu kadrosu
Rüyada gelinlik görmenin anlamı nedir? Rüyada gelinlik giymek
Rüyada tavuk görmek ne anlama geliyor? Rüyasında tavuk görenlerin yorumları
Rüyada namaz kılmak ne anlama nedir? Rüya içerisinde cenaze namazı, sabah ve cuma namazı kıldırdığını görmek neye delalet eder ?
Superstore dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
30 Kasım 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 30 Kasım Salı at yarışı programı
Rüyada baba görmek neye delalet eder ? Rüyada baba ile konuşmak iyi mi kötü mü ?
TEB Bankası'ndan şok kampanya! Aylık 38 TL'ye 30 bin TL kredi fırsatı!
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri elemanı ne iş yapar? Maaşları ne kadar?
Şok'ta bu hafta hangi ürünler var? Şok 27 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu!
Fox TV canlı yayın akışı 2 Temmuz 2021 Cuma Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Emekli promosyonu fazla veren bankalar ve banka emekli promosyonları miktarı 2021
E-Devlet üzerinden ad-soyad değişikliği uygulaması devrede
Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı Yapı Dekorasyoncusu aylık kazancı ne kadar? Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı Yapı Dekorasyoncusu ne iş yapar,
Masaj Uygulayıcısı / Masöz maaşları ne kadar ?
İş kazası ve meslek hastalığı geçiren sigortalıların hakları nelerdir? Kimler yararlanabilir?
Rüyada domates görmek ve toplamak hangi anlama gelir?
Rüyada uçak görmek ne anlama gelir? Rüyada uçağa binmek iyi mi kötü mü?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.