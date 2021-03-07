Çin Satıcı filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Başrolünde dünyaca ünlü eski boksör Mike Tyson’un yer aldığı Çin Satısı filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. 2017 yılında vizyona giren aksiyon türündeki filmin konusu merak ediliyor.
Çin Satıcı filmi konusu ne?
Dünyanın en kalabalık ülkesi olarak bilinen Çin’de mobil iletişim çağının başlarında bir iş savaş başlamıştır. Ülkenin mobil iletişim ihalesi için şirketler karşı karşıya gelmiş ve şirketlerin temsilcileri tek tek kaçırılmaya başlamıştır.
Çin Satıcı filmi oyuncu kadrosu
Dong-xue Li,
Mike Tyson,
Steven Seagal.
Son Güncelleme: 07.03.2021 11:44