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Çin Satıcı filmi konusu ve oyuncu kadrosu

2017 yılında vizyona giren Çin Satıcı filmi televizyon ekranlarına geliyor. İzleyiciler Çin Sayıcı filmi konusu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor.

07 Mart 2021 Pazar 11:44
Çin Satıcı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
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Başrolünde dünyaca ünlü eski boksör Mike Tyson’un yer aldığı Çin Satısı filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. 2017 yılında vizyona giren aksiyon türündeki filmin konusu merak ediliyor.

Çin Satıcı filmi konusu ne?

Dünyanın en kalabalık ülkesi olarak bilinen Çin’de mobil iletişim çağının başlarında bir iş savaş başlamıştır. Ülkenin mobil iletişim ihalesi için şirketler karşı karşıya gelmiş ve şirketlerin temsilcileri tek tek kaçırılmaya başlamıştır.

Amerikalı ortakların işe dahil olmasının ardından global bir savaşın başlaması içten bile değildir. Bu savaşı engelleme görevi Amerikan şirketinin temsilcisine verilmiştir.

Çin Satıcı filmi oyuncu kadrosu

Dong-xue Li,

Mike Tyson,

Steven Seagal.



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:44
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Anahtar Kelimeler:
çin SatıcıFilmMike Tyson
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