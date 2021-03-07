Çin Satıcı filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Başrolünde dünyaca ünlü eski boksör Mike Tyson’un yer aldığı Çin Satısı filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. 2017 yılında vizyona giren aksiyon türündeki filmin konusu merak ediliyor.

Çin Satıcı filmi konusu ne?

Dünyanın en kalabalık ülkesi olarak bilinen Çin’de mobil iletişim çağının başlarında bir iş savaş başlamıştır. Ülkenin mobil iletişim ihalesi için şirketler karşı karşıya gelmiş ve şirketlerin temsilcileri tek tek kaçırılmaya başlamıştır.

Çin Satıcı filmi oyuncu kadrosu

Amerikalı ortakların işe dahil olmasının ardından global bir savaşın başlaması içten bile değildir. Bu savaşı engelleme görevi Amerikan şirketinin temsilcisine verilmiştir.

Dong-xue Li,

Mike Tyson,

Steven Seagal.