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Çılgınlığın Ötesinde filmi oyuncu kadrosu ve konusu

Filmde 1994 yılında John Carpenter'ın Lovecraft etkileri görebilmektesiniz. 'Bilinmeyenin Korkusu' film boyunca göreceksiniz. Seyircilerin ve John Trent'in bu bilinmeyen korkusu peşlerini bırakmayacaktır.

07 Mart 2021 Pazar 11:26
Çılgınlığın Ötesinde filmi oyuncu kadrosu ve konusu
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Çılgınlığın Ötesinde film konusu

John Carpenter’ın 1994 yılında H.P. Lovecraft etkilerini Çılgınlığın Ötesinde filminde görülmektedir. 

Lovecraft’ın dediği gibi ‘bilinmeyenin korkusu’ John Trent’in seyircilerin izini bırakmıyor. Filmde kıyamet üçlemesinin sonu konu ele alınmaktadır. Karanlığın prensi /Prince of darkness ve şey/The thing ikisini oluşturmaktadır. Şey/ The thing üçlemesinde bilinen korku film sevenler izleyiciler tarafından Çılgınlığın Ötesinde filmi çok ayrı bir yer almaktadır.

Film ilk olarak John Trent’in akıl hastanesinde olduğu yerde başlamaktadır. Amerikan gençliği kızgınlığını dair bir mesaj görülmektedir. Akıl hastanesinde The Carpenter çalışmaktadır. ‘Tekrar The Carpenters olmasın’ diye bağıran John Trent, ‘uyutulan toplum’ sinirini görmekteyiz.

John Trent olaylardan sonra kalabilmesi için tek gerekli yer akıl hastanesidir. Deli insanlar sokaklarda, caddelerde dolaşırken akıllı olan insanlar akıl hastanesinde kalması uygun bir yerdir. 

Bir yayınevi, dedektif John Trent ile temasa geçti ve gizemli bir şekilde kayıp olan Sutter Cane buldu. Creepshow’da mükemmel bir performans gördük, bu da bunu yapabilir. Film unutulmaz bir yerde yer alır.

John kitaplardan birini okurken uyuyakaldı ve çok garip ve gizemli bir rüya gördü. Umursamadı ama kitap okurken uyanıkken sanrılar yaşamaya başladı. Daha sonra kitaptan oluşturduğu haritanın, Sutter Cane'in "Go Crazy" hikayesindeki kasabanın haritası olduğunu fark etti. Ama böyle bir yer var mı? Dedektif John'un başı belaya girmeye ve insan doğasının başı belaya girmeye başladı.



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:26
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Anahtar Kelimeler:
çılgınlığınötesindeFilmözet
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