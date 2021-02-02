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Çılgın Parti film konusu ve oyuncuları

Çılgın Parti isimli filmin konusu, yorumu, incelemesi gibi merak ettiğiniz birçok konuya sizler için hazırladığımız haberimizden ulaşabilirsiniz.

02 Şubat 2021 Salı 18:01
Çılgın Parti film konusu ve oyuncuları
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Netflix, eski yapım içerikleri izleyici ile buluşturmaya devam ediyor. Son günlerde TOP 10 listesinde bulunan Donma Noktası, Winx Efsanesi Kader gibi yapımlar dışında 1998 yapımı Can’t Hardly Wait filmi de platformda yer alıyor. Bu sayede “Çılgın Parti” ile lise mezuniyetinde bir araya gelmiş ve hepsi ayrı karakterde olan gençlerin çılgın partileri Netflix kullanıcıları ile buluşmuş oldu.

Filmin konusu

Uzun ve zorlu geçen eğitim hayatından sonra Huntington Hills Lisesi’nden mezun olacak olan öğrenciler eğlenmek isterler. Oyuncu kadrosu açısından oldukça geniş olan senaryoda bazı isimler öne çıkar. Bu isimlerin başında Preston ile Amanda geliyor. Yıllarca Amanda’ya ilanı aşk etmek için çabalayan Preston parti gününde sınırlarını zorlar. Aşkından dolayı gecelerini ağlayarak geçiren Preston için parti gecesi şanslı bir gece olacaktır.

Bu iki isim dışında partiye, William, Denise, Kenny gibi diğer isimler de katılacaklardır. Hepsinin parti ile ilgili farklı amaçları ve istekleri bulunurken, parti ortamında şaka, gürültü ve alkol hiç eksik olmayacaktır.

Filmin süresi 100 dakikadır ve bu 100 dakika boyunca yukarıda verilen bilgiler dışında başka bir şey yaşanmaz. Film, karakterlerden biri spor dalında başarılıdır, biri aşk adamıdır, biri de particidir gibi takma isimler ile dönüyordur. Bu yüzden de 80 ve 90’lı yıllarda popüler tema olan müzik ile eğlencenin yoğun olarak yerleştirildiği, genel olarak ergenlik çağında olanlara yönelik yapılan bir senaryo ile karşı karşıya oluyoruz.

Filmin oyuncu kadrosu ve karakterleri

  • Jennifer Love Hewitt – Amanda
  • Ethan Embry – Preston
  • Charlie Korsmo – William
  • Lauren Ambrose – Denise
  • Peter Favinelli – Mike
  • Seth Green – Kenny
  • Yönetmenler – Harry Elfont, Deborah Kaplan


Son Güncelleme: 02.02.2021 18:01
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Anahtar Kelimeler:
çılgınPartiFilmKonuOyuncu
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