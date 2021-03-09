İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...

Çileden çıkan Acun Ilıcalı, Çağrı'nın adadan gitmesini istedi

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'de bu akşam yayınlanacak olan eleme konseyinde Acun Ilıcalı'nın çileden çıktığı görüldü. Fragmanda Ilıcalı'nın Çağrı'nın adayı terk etmesinden memnun olacağını söylediği duyuldu.

09 Mart 2021 Salı 15:55
Çileden çıkan Acun Ilıcalı, Çağrı'nın adadan gitmesini istedi
Takip Et:

Yarışmadaki performanslarının yanı sıra kavgalarıyla da gündeme gelen Survivor 2021'nin bu akşam yayınlanacak olan bölümünde ortalığın karıştığı görüldü. İletişim oyunu için yarışan yarışmacılardan Çağrı'nın öfkesini kontrol edememesi Acun Ilıcalı'yı oldukça fazla sinirlendirdi. Ilıcalı, Çağrı'nın adadan gitmesini istedi.

Ünlüler takımında yarışmacı olarak adada bulunan Çağrı'nın, gönüllüler takımına karşı yine sinirlenmesi herkesi ayağa kaldırdı. Öfkesini kontrol edemeyen Çağrı'nın sunucu Murat Ceylan'ın üzerine yürümesi ortalığı daha da alevlendirdi. 

Finale yaklaşan yarışmacıların açlık ve zorlu koşullardan dolayı sinirleri iyice gerilirken gün içerisinde iki takım arasında yapılan iletişim oyununda sürekli sinirli hali ile yarışan Çağrı'nın, Gönüllüler takımına sert tepki gösterdiği görülüyor. Özür bekleyen Çağrı bir taraftan bağırırken araya giren Murat Ceylan'a da 'sana ne' diyerek tepki gösteriyor. Takım arkadaşları tarafından zorla sakinleştirilen Çağrı daha sonra oyun alanından başka bir yere gittiği fark ediliyor.

Eleme konseyi için toplanan yarışmacılarla yaşanan bu olayı değerlendiren Acun Ilıcalı'nın bu güne kadar ilk defa bu kadar sert şekilde rest çektiği görülürken, davranışlarından dolayı Çağrı'yı sert bir dille uyaran Ilıcalı'nın Murat Ceylan'a yapılan bu hareketi kabul etmediğini söylüyor ve Çağrı'nın adadan gitmesinin kendisini mutlu edeceğini dile getiriyor.

Çağrı, duyduğu bu sözler sonrası gözyaşlarını tutamazken Acun Ilıcalı'nın konuşması sonrası Çağrı'nın ne karar vereceği de merak konusu oldu.



Son Güncelleme: 09.03.2021 15:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Survivor 2021Acun IlıcalıÇağrıMurat CeylanDiskalifiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8 Mart reyting sonuçları : Çukur, Yasak Elma, Uyanış Büyük Selçuklu, Maraşlı yarışı kim önde tamamladı?
8 Mart reyting sonuçları : Çukur, Yasak Elma, Uyanış Büyük Selçuklu, Maraşlı yarışı kim önde tamamladı?
Zuhal Topal'la Sofrada programı 8-12 Mart yarışmacıları belli oldu
Zuhal Topal'la Sofrada programı 8-12 Mart yarışmacıları belli oldu
Zuhal Topal’la Sofrada Berrak Alkan 8 Mart Pazartesi puanı belli oldu
Zuhal Topal’la Sofrada Berrak Alkan 8 Mart Pazartesi puanı belli oldu
Temizlik Benim İşim 9-10 Mart yeni bölümleri neden yayınlanmadı?
Temizlik Benim İşim 9-10 Mart yeni bölümleri neden yayınlanmadı?
Yalancı dizisinin; oyuncuları, karakterleri ve konusu nedir?
Yalancı dizisinin; oyuncuları, karakterleri ve konusu nedir?
Yaralı Kalbim 35. bölüm fragmanı 10 Mart 2021 Çarşamba
Yaralı Kalbim 35. bölüm fragmanı 10 Mart 2021 Çarşamba

Popüler Haberler

Survivor 2021 5. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? Survivor SMS sıralaması nasıl oluştu?
8 Mart reyting sonuçları : Çukur, Yasak Elma, Uyanış Büyük Selçuklu, Maraşlı yarışı kim önde tamamladı?
9 Mart 2021 Pazartesi hangi maçlar var? Bugün hangi maç, hangi kanalda?
Müge Anlı Mervenur Polat nasıl öldü?
Bugün gram altın ne kadar? 9 Mart altın fiyatları çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?
Müge Anlı Merve Nur Polat'ın katili kim, kimler tutuklandı?
TJK 9 Mart 2021 Salı at yarışı sonuçları
Bitcoin bugün ne kadar oldu 9 Mart 2021 Salı 1 Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar?
Zuhal Topal'la Sofrada programı 8-12 Mart yarışmacıları belli oldu
Zuhal Topal’la Sofrada Berrak Alkan 8 Mart Pazartesi puanı belli oldu
Zümrüdüanka dizisinden ayrılan isimler belli oldu
Yakut Kırmızı filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
Günlük burç yorumları 28 Ekim 2020 Çarşamba Burçların aşk, ekonomi, aile ve sağlık konusunda dikkat etmesi gereken konular
Murat Övüç Netflix mi Nekşfliş mi videosu ile sosyal medyayı salladı!
Çukur 6 Ocak 2020 yeni bölüm yayınlanacak mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Polis olmak için aranan şartlar nelerdir? Nasıl polis olunur?
Yaralı Kalbim 35. bölüm fragmanı 10 Mart 2021 Çarşamba
Kanal D canlı yayın akışı 9 Mart 2021 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
9 Mart 2021 Salı günü Star TV yayın akışı
Kanal 7'de 9 Mart 2021 Salı tarihinde ne var? 9 Mart 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
Askerlik tecil ettirme nasıl yapılır? Askerlik tecil işlemi ve sorgulama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.