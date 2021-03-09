Çileden çıkan Acun Ilıcalı, Çağrı'nın adadan gitmesini istedi

Yarışmadaki performanslarının yanı sıra kavgalarıyla da gündeme gelen Survivor 2021'nin bu akşam yayınlanacak olan bölümünde ortalığın karıştığı görüldü. İletişim oyunu için yarışan yarışmacılardan Çağrı'nın öfkesini kontrol edememesi Acun Ilıcalı'yı oldukça fazla sinirlendirdi. Ilıcalı, Çağrı'nın adadan gitmesini istedi.

Ünlüler takımında yarışmacı olarak adada bulunan Çağrı'nın, gönüllüler takımına karşı yine sinirlenmesi herkesi ayağa kaldırdı. Öfkesini kontrol edemeyen Çağrı'nın sunucu Murat Ceylan'ın üzerine yürümesi ortalığı daha da alevlendirdi.

Finale yaklaşan yarışmacıların açlık ve zorlu koşullardan dolayı sinirleri iyice gerilirken gün içerisinde iki takım arasında yapılan iletişim oyununda sürekli sinirli hali ile yarışan Çağrı'nın, Gönüllüler takımına sert tepki gösterdiği görülüyor. Özür bekleyen Çağrı bir taraftan bağırırken araya giren Murat Ceylan'a da 'sana ne' diyerek tepki gösteriyor. Takım arkadaşları tarafından zorla sakinleştirilen Çağrı daha sonra oyun alanından başka bir yere gittiği fark ediliyor.

Eleme konseyi için toplanan yarışmacılarla yaşanan bu olayı değerlendiren Acun Ilıcalı'nın bu güne kadar ilk defa bu kadar sert şekilde rest çektiği görülürken, davranışlarından dolayı Çağrı'yı sert bir dille uyaran Ilıcalı'nın Murat Ceylan'a yapılan bu hareketi kabul etmediğini söylüyor ve Çağrı'nın adadan gitmesinin kendisini mutlu edeceğini dile getiriyor.

Çağrı, duyduğu bu sözler sonrası gözyaşlarını tutamazken Acun Ilıcalı'nın konuşması sonrası Çağrı'nın ne karar vereceği de merak konusu oldu.