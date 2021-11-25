Cihat Süvarioğlu kimdir? Cihat Süvarioğlu kaç yaşında, nereli?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisindeki Ramazan rolüyle dikkatleri üzerine çeken Cihat Süvarioğlu, izleyicilerin beğenisi toplamaya devam ediyor.

Cihat Süvarioğlu kimdir?

23 Eylül 1990 tarihinde Konya’da dünyaya gelen Cihat Süvarioğlu, üniversite eğitimini Marmara üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. Daha sonrasında 2012 senesinde İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.Ş Gösteri Sanatları Merkezinde eğitim aldıktan sonra 2019 senesinde Bahçeşehir Üniversitesi’nde İleri Oyunculuk dalında yüksek lisans yaptı.

2019 senesinde Masal Çiçeği ve Yüzleşme dizilerinde rol alan Süvarioğlu, şimdiler de ise Gönül Dağı dizisinde rol almaktadır.