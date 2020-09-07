İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına...

Cihangir Ceyhan Çukurdan ayrıldı mı? Yeni sezonda var mı?

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Cihangir Ceyhan Çukurdan ayrıldı mı? Yeni sezonda var mı? ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 7 Eylül 2020 Pazartesi tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Cihangir Ceyhan Çukurdan ayrıldı mı? Yeni sezonda var mı? hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

07 Eylül 2020 Pazartesi 15:49
Cihangir Ceyhan Çukurdan ayrıldı mı? Yeni sezonda var mı?
Takip Et:

Cihangir Ceyhan’ın Çukur yeni sezon oyuncu kadrosunda yer almayacağı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Ceyhan’ın menajeri Gökçe Doruk Erten’in yeni sezon için farklı yapımcılarla görüşme yapıyor. Diziye devam eden oyuncuların yeni yapımcılarla görüşme yapmaya başlamasıyla birlikte Çukur yeni sezonunda yer almayacağı belirtildi.


Çukur’a sonradan dahil olmasına rağmen büyük bir beğeni kazanan Ceyhan, Azer karakteriyle diziye bambaşka bir hava kazandırmıştı. Yeni sezonda Erdenet ailesiyle mücadele içerisinde olacak Koçovalılar’ın hikayesinde Azer’e yer olmadığı belirtildi. Hali hazırda kadrosuna dahil olan Suna Yıldızoğlu, Mustafa Avkıran ile Barış Arduç’un maliyeti artırdığı ve bu nedenle dizide maliyeti düşürme çalışmalarının arttığı belirtilmişti.

Cihangir Ceyhan Çukur’dan neden ayrıldı?

Cihangir Ceyhan senaryodaki görevini tamamladığı için diziden ayrılacak. Pandemi nedeniyle firmaların kârlılık grafiği gerileme gösterdiğinden reklam ücretlerinde indirimlere gidildi ve böylelikle yeni sezonda dizilere ödenecek tutarlarda azalmaya başladı.

Çukur 4. sezon oyuncu kadrosunda senaryosunda yeterli düzeyde ağırlığı olmayan oyuncularla yolların ayrılacağı belirtiliyor. Bu süreçte Cihangir Ceyhan’ın Ay Yapım ile yeni sezon anlaşması imzalamayıp yeni sezon yapımlarıyla görüşme yapmaya çalıştığı aktaırlıyor.



Son Güncelleme: 07.09.2020 15:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÇukurCihangir Ceyhan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hekimoğlu dizisinin 16. bölüm fragmanı yayınlandı
Hekimoğlu dizisinin 16. bölüm fragmanı yayınlandı
Müge Anlı canlı yayında kendisine asılan adamın haddini bildirdi!
Müge Anlı canlı yayında kendisine asılan adamın haddini bildirdi!
TV8 Kırmızı Oda dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
TV8 Kırmızı Oda dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Kanal D Yeni Hayat dizisi kadına şiddet sahnesiyle ses getirdi
Kanal D Yeni Hayat dizisi kadına şiddet sahnesiyle ses getirdi
İşte Miray Daner'in yeni imajı! Yeni dizi için saçını değiştirdi!
İşte Miray Daner'in yeni imajı! Yeni dizi için saçını değiştirdi!
Yeni Bir Ev programı sunucusu Evrim Akın oldu!
Yeni Bir Ev programı sunucusu Evrim Akın oldu!

Popüler Haberler

Yıpranmış ve cansız saçlara evde uygulanabilecek maskeler ve tarifleri 2020
Güz Masalı Dizisi Tekrarları Hangi gün yayınlanacak? Güz Masalı dizisi Saat kaçta yayınlanacak?
Kömür yardımı ne zaman yapılır? 2020 kömür yardım başvuru şartları
Emeklilik maaş hesaplaması nasıl yapılıyor? 2020 Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?
SGK cenaze ve ölüm yardımları hangi durumlarda verilir? 2020 Sgk cenaze ödeneği nasıl alınır?
80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 7 Eylül 2020 Pazartesi Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları
Gelinim Mutfakta 2020 yeni sezon bölümleri ne zaman başlayacak, neden başlamadı?
Hangi hastalık malulen emeklilik için yeterlidir? Malulen emeklilik şartları 2020
Youtube kanal satış işlemleri nasıl olur? 2020 Youtube Kanal satışı yasal mıdır?
Emekli maaşını yüksek almak için neler yapılabilir? 2020 Erken emeklilik için ipuçları
Şehit aileleri için faiz kredi veren bankalar
Türkiye'de bulunan tüm bankaların SWIFT Kodları
Mucize Doktor dizisi hangi hastanede çekiliyor? Mucize doktor oyuncuları konusu ve dizi çekim yeri
Avukat Ünal Işık kimdir? Genç kıza kendi ofisinde tecavüz etmeye kalkıştığı iddia edilen Avukat kimdir?
Hostes olmak için ne okunmalıdır? Firmaların hosteslerde aradığı fiziksel ve ön koşulllar
2020 ÇEV bursu ne kadar? ÇEV bursu şartları
Deniz Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2020 Deniz Harp Okulu başvuru koşulları
Fazlası Zarar sunucusu Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
İmza beyannamesi nereden, alınır? 2020 imza beyannamesi çıkarma işlemleri
Diyetisyen maaşları ne kadardır? 2020 Hangi kurumlarda çalışabilirler? Kaç saat çalışırlar?
Ehliyet nasıl çıkarılır 2020 ehliyet alma şartları nedir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.