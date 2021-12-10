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Cihan Kurtaran Kimdir? Hangi Yapımlarda Yer Aldı?

Cihan Kurtaran kimdir? Hangi yapımlarda yer aldı? Cihan Kurtaran hakkında merak edilen detaylar haberimizde...

10 Aralık 2021 Cuma 18:19
Cihan Kurtaran Kimdir? Hangi Yapımlarda Yer Aldı?
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Cihan Kurtaran, 27 Ocak 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kurtaran üç çocuklu bir ailenin son çocuğudur. On yaşın yaşındayken bağlama çalmayı öğrendikten sonra ilgisi giderek artmıştır. 2001 yılında TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu’nda Tenor olarak koristlik yapmıştır. 

2004'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü'nü kazanmasının ardından bir yıl yabancı dil hazırlık eğitimini bitirip, konservatif eğitimine başlamıştır. Eğitimini srüdürürken 2006 senesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ile yolu kesişmiş, aynı yıl Ali Taygun'un yönettiği "Leyla ile Mecnun" oyununda yer almıştır. 2009 senesinde mezun olan Cihan Kurtaran solfej, çalgı ve diğer alan dersleri sayesinde yorumcu ve besteci yönünü de ilerletmiştir.

Daha sonraki yıllarda Kenan Işık'ın yönettiği "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" ve Engin Alkan'ın yönettiği "İstanbul Efendisi" gibi oyunlarda müzisyenlik ve oyunculuk yapmaya başlayan Kurtaran, halen İ.B.B. Şehir Tiyatroları'nda müzisyen ve oyuncu olarak yer almaktadır.

Geçmişte solist ve korist olarak yer aldığı projeler yanında halen Türkiye’de Acapella müziğin ilk temsilcisi olan “Vokaliz” müzik gurubunda tenor olarak görev yapmaktadır. Müzik yaşamına bir yandan besteci olarak devam eden Cihan Kurtaran, son olarak 2013 yılı Eylül ayında İstanbul-Gyeongju Dünya Kültür Exposu Açılış Seremonisi’ nde müzik direktörlüğü yapmış ve proje kapsamında Kore Ulusal Orkestrası tarafından; İstanbul Ayasofya Meydanı’nda düzenlenen “Music On The Road” konserinde konuk sanatçı olarak yer almıştır.

Kurataran, 2014 yılında Yasin Uslu’nun yönettiği “Darbe” isimli sinema filminde rol alarak; tiyatrodan sonra beyaz perde ile de tanışmıştır. Aynı yıl Eylül ayında, Güney Kore’de “İstanbul Gyeongju’da” Etkinlikleri kapsamında düzenlenen “İpek Yolu Festivali”nde konuk sanatçı olarak yer almıştır. Gyeongju Sanat Merkezi Gösteri Salonu’nda gerçekleşen; Türkiye, Çin, Özbekistan, Moğolistan gibi İpek Yolu’nun 4 ülkesinin eşlik edenleri ile Gyeongju İli Gukak Orkestrasının birlikte düzenlediği “İpek Yolu Sorigil Konseri” nde Türkiye’yi temsil etme şerefine nail olan Cihan Kurtaran, bu konserde sesi ve enstrümanı eşliğinde etnik-ulusal müziğimizi icra etmiştir.

Daha sonra Şehir Tiyatroları bünyesinde beraber sahne aldığı 4 arkadaşı ile Apartopar adlı müzik grubunu kurmuştur. Bu grup ile sahne çalışmalarına devam etmekte, Apartopar için bir araya getirdikları repertuardaki şarkı ve türküleri yeniden düzenleyerek; bağlama, cura, cümbüş, gitar ve ud gibi enstrümanlar eşliğinde icra etmektedir.

Cihan Kurtaran en son Atv ekranlarında yayınlanan Kocaman Ailem dizisinin oyuncu kadrosunda yer almış  ve dizide Ahmet karakterini canlandırmıştır.


Son Güncelleme: 10.12.2021 18:19
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Anahtar Kelimeler:
Cihan KurtaranDarbeKocaman Ailem
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