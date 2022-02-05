Çiğdem Aygün kimdir? Nerelidir?

Çiğdem Aygün 17.02.1987 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya gelmiştir. Dizi yerine her zaman tiyatroya ağırlık veren Aygün, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünü tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimi Ustura Kemal dizisi ile 2012 yılında olmuştur.

Son olarak ise Star TV’de yayınlanan Ateş Böceği adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Ateş böceği dizisinde ise Sıdıka adlı karaktere hayat vermiştir.