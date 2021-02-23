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Çiftlik Bank dizisi ne zaman başlayacak? Tosun dizisi hangi kanalda yayınlanacak?

Kurmuş olduğu Çiftlik Bank ile 132.000 kişiyi, 1 milyar 139 milyon TL dolandıran Mehmet Aydın’ın bu vurgun olayı diziye konu oldu. Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu’nun üstlendiği dizinin adıysa “Tosun” olacağı açıklandı.

23 Şubat 2021 Salı 02:00
Çiftlik Bank dizisi ne zaman başlayacak? Tosun dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
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Çiftlik Bank skandalıyla tanınan Tosun lakaplı Mehmet Aydın, kurmuş olduğu sistemle 132 bini aşkın vatandaşı dolandırmış, 1 milyar 139 milyon TL’lik vurgunun altına imzasını atmıştı. Çoğu vatandaşı mağdur etmesinin ardından ülke sınırlarından çıkarak sevgilisi ile lüks bir hayat yaşayan Aydın’ın bu vurgunu diziye konu oluyor.

Dizi 6 bölümden oluşacak

Acun Ilıcalı tarafından 2021 yılının başında yayın hayatına başlayan Exxen üzerinden yayınlanması planlanan ve yönetmenlik koltuğunda Özer Feyzioğlu’nun bulunduğu dizi, 6 bölümden oluşması düşünülüyor. Müslüm, Ayla ve Naim gibi önemli filmlerin altına imzasını atan Dijital Sanatlar’ın çekeceği dizinin adıysa Tosun Paşa olarak belirlendi. Hazırlık çalışmalarının başladığı dizinin şu aralar cast çalışmaları devam ediliyor.



Son Güncelleme: 23.02.2021 02:00
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Anahtar Kelimeler:
Çiftlik BankMehmet AydınDiziTosunPaşa
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