Çiftlik Bank dizisi ne zaman başlayacak? Tosun dizisi hangi kanalda yayınlanacak?

Çiftlik Bank skandalıyla tanınan Tosun lakaplı Mehmet Aydın, kurmuş olduğu sistemle 132 bini aşkın vatandaşı dolandırmış, 1 milyar 139 milyon TL’lik vurgunun altına imzasını atmıştı. Çoğu vatandaşı mağdur etmesinin ardından ülke sınırlarından çıkarak sevgilisi ile lüks bir hayat yaşayan Aydın’ın bu vurgunu diziye konu oluyor.

Dizi 6 bölümden oluşacak

Acun Ilıcalı tarafından 2021 yılının başında yayın hayatına başlayan Exxen üzerinden yayınlanması planlanan ve yönetmenlik koltuğunda Özer Feyzioğlu’nun bulunduğu dizi, 6 bölümden oluşması düşünülüyor. Müslüm, Ayla ve Naim gibi önemli filmlerin altına imzasını atan Dijital Sanatlar’ın çekeceği dizinin adıysa Tosunolarak belirlendi. Hazırlık çalışmalarının başladığı dizinin şu aralar cast çalışmaları devam ediliyor.