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Çifte Tehlike filminin konusu nedir? Çifte Tehlike filminin oyuncu kadrosu

Netflix'te yayına giren suç-gizem türündeki Çifte Tehlike filminin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntıları öğrenmek için içeriğimize göz atabilirsiniz.

14 Aralık 2021 Salı 02:10
Çifte Tehlike filminin konusu nedir? Çifte Tehlike filminin oyuncu kadrosu
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Çifte Tehlike filmi, orijinal adıyla ‘Double Jeopardy’ 1999 yılında vizyona girdi. ABD yapımı suç-drama-gizem türündeki film, Netflix platformunda yayınlanmaya başladı. Çifte Tehlike filminin senaryosunu David Weisberg ve Douglas Cook kaleme aldı.

Çifte Tehlike filminin konusu nedir?

Mutlu bir hayatı olan Libby Parsons, kocası Nick’in ölümünün sorumlusu olarak yargılanır ve hapse atılır. Libby hapse girerken 5 yaşındaki oğlunu en yakın arkadaşı Angie’ye emanet eder. Ancak Angie aniden ortadan kaybolur. Libby, Angie’nin izini bulmaya çalışırken kocasının aslında ölmediğini ve Angie ile birlikte olduğunu öğrenir. Arkadaşlarından biri Libby’ye kocasını öldürmesi durumunda ceza almayacağını, çünkü cezasını daha önce çektiğini söyler. Libby hapisten çıkar çıkmaz planını uygulamak için kocasının peşine düşer. Bu sırada onu denetlemesi için görevlendirilen Travis Lehman ona engel olmaya çalışır.

Çifte Tehlike filmi oyuncu kadrosu

Asley Judd (Libby)

Bruce Greenwood (Nick)

Tommy Lee Jones (Travis)

Jay Brazeau (Bobby)

Benjamin Weir (Matty)

John Maclaren (Rudy)

Annabeth Gish (Angie)



Son Güncelleme: 14.12.2021 02:10
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Anahtar Kelimeler:
çifte TehlikeDouble Jeopardy
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