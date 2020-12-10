Çiftçi TV nasıl izlenir? Çiftçi TV uydu frekansları ve günlük yayın akışı öğrenme

Tarım ve tarıma ilişkin konulara ilgi duyan izleyiciler tarafından en çok tercih edilen televizyon kanallarından birisi de Çiftçi TV olmaktadır. Çiftçi TV üzerinde tarımsal pek çok konuda uzman kişiler önemli tavsiyelerde bulunmakta, bitki ve hayvan yetiştiriciliği konusunda bilgiler verilmektedir. Diğer yandan bu kanalın frekanslarına sahip olmadığı için izleyemeyen vatandaşlar ise Çiftçi TV frekans bilgilerini araştırmaktadır.

Çiftçi TV ülkemizde Türksat üzerinden ücretsiz bir şekilde izlenebilmektedir. Diğer yandan Digitürk, D-Smart gibi ücretli platformlar kapsamında da izleyicileri ile buluşmaktadır. 2020 senesinde Çiftçi TV frekans bilgileri merak edilenler arasında yer almaktadır.

Çiftçi TV frekans bilgileri

Toplam nüfusun 3’te 1’inin tarımsal faaliyetler ile uğraştığı ifade edilen Türkiye’de Çiftçi TV kapsamında vatandaşlara pek çok bilgi verilmektedir. Bitkilerin gübrelenmesi, aşılanması ve haşatından hayvanların bakımına, arıcılık faaliyetlerinden tarımsal teknolojilerin kullanımına kadar pek çok konu hakkında programlar yapılmaktadır. Aşağıdaki kısımda tarımsal konularla ilgilenen izleyicilere önemli bilgileri aktaran Çiftçi TV’nin frekans bilgileri yer almaktadır.

• Frekans: 12.265 • Frekans: 12.265

• Polarizasyon: Dikey (V)

• Symbol Rate: 27.500

• Fec: 5/6

• Digiturk: 611. Kanal

• D Smart: 199. Kanal