Christopher Plummer hayata gözlerini yumdu

91 yaşında kaybettiğimiz Kanadalı oyuncu Connecticut’taki evinde bizlerden ayrıldı. Şimdiye kadar birçok dizi, film ve tiyatroda rol alan oyuncu Neşeli Günler’de oynadığı Yüzbaşı Von karakteri ile tanınmıştı.

Tiyatro severlerin de canlandırdığı muhteşem Shakespeare rolleri ile yakından tanıdığı Plummer sevenlerini yasa boğdu.

2012 yılında Yeni Başlangıçlar filmi ile En İyi Erkek Oyuncu oskarını elde eden oyuncu o zaman 82 yaşındaydı.

Bu şekilde Oscar ödülünü kazanan en yaşlı oyuncu ünvanını da kazanmıştı.

Yakın arkadaşı Lou Pitt vefat eden arkadaşı için, kalplerimize sahip olduğu insanlığı ve sanatı ile derin bir etki bıraktığını, ebediyen bizlerle olacağını söyledi.