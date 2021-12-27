Chocolat filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Film dünyası günümüzde oldukça başarılı yapımlara sahne olsa da nostaljik filmlerin film severlerin gözünde her zaman ayrı bir yeri vardır. Yeni filmlerin birçoğu her ne kadar görsel anlamda başarılı olsa da senaryo anlamında kimi zaman geçmişteki filmlerin gölgesinde yer alabiliyor. Chocolat (Çikolata) filmi de senaryosu ve oyuncuları ile ön plana çıkan yapımlardan birisi. Peki Chocolat’ın konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

1959’un Fransa’sına Hoşgeldiniz

Chocolat’ın Oyuncuları Kim?

1959 yılında Fransa’nın kırsal bir kasabasında geçen hikayede Vianne ve kızı Anouk’un küçük bir yerleşim yerine taşınmasıyla beraber yaşadıkları anlatılıyor. Onların yeni geldiği sırada perhiz döneminin yıl dönümü kutlanırken Vianne ve kızı Anouk kendi isteklerini hayata geçirmek için emek vermektedir. Kasaba halkının geneli siyah tonlarda kıyafetler giyerken sadece Vianne ve Anouk renkli kıyafetler giyerek ‘’moden’’ fikirleri temsil etmektedir. Kilisenin tam karşısında açtıkları çikolata dükkanıyla geçimlerini sağlamaya çalışmaktadırlar.

Chocalat filminin oyuncu kadrosunu Juliette Binoche, Victoire Thivisol, Alfred Molina, Carrie-Anne Moss, Harrison Pratt, Peter Stormare ve Johnny Depp yer alıyor.