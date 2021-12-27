Chocolat filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Film dünyası günümüzde oldukça başarılı yapımlara sahne olsa da nostaljik filmlerin film severlerin gözünde her zaman ayrı bir yeri vardır. Yeni filmlerin birçoğu her ne kadar görsel anlamda başarılı olsa da senaryo anlamında kimi zaman geçmişteki filmlerin gölgesinde yer alabiliyor. Chocolat (Çikolata) filmi de senaryosu ve oyuncuları ile ön plana çıkan yapımlardan birisi. Peki Chocolat’ın konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
1959’un Fransa’sına Hoşgeldiniz
Chocolat’ın Oyuncuları Kim?
Chocalat filminin oyuncu kadrosunu Juliette Binoche, Victoire Thivisol, Alfred Molina, Carrie-Anne Moss, Harrison Pratt, Peter Stormare ve Johnny Depp yer alıyor.
Son Güncelleme: 27.12.2021 13:06