İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gözlerden uzak aşk yaşayan Aslı Enver, hayranları tarafından ifşa edildi!
Son Dakika
Gözlerden uzak aşk yaşayan Aslı...
28 Haziran vaka sayıları belli oldu
Son Dakika
28 Haziran vaka sayıları belli...
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....

Charles Carroll kimdir? Charles Carroll kaç yaşında, nereli?

Savaşçı dizisinde gösterdiği başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Charles Carroll, birçok kişinin merak konusu oldu. Charles Carroll hakkında merak edilen bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

02 Temmuz 2021 Cuma 00:23
Charles Carroll kimdir? Charles Carroll kaç yaşında, nereli?
Takip Et:

Usta oyuncu Charles Carrol, Savaşçı dizisinde gösterdiği başarılı performansıyla birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Charles Carroll kimdir?

12 Mayıs 1952 senesinde ABD’nin Los Angeles kentinden doğan Charles Carroll, Amerikan vatandaşı ancak aslen Arjantinlidir. Usta oyuncu uzun yıllardır Türkiye’de yaşamaktadır ve oyunculuk yapmaktadır.

Daha önce Talk Of The Devil, RoboCop, Tam Zamanında, The Last Days of Frankie the Frankie The Fly, Salton Denizi, Kirli Para, Arka Sokaklar, Hatırla Sevgili, Maskeli Beşler Irak, Son Osmanlı Yandım Ali, Amerikalılar Karadenizde 2, Zincirbozan, Arog, Adanalı, Akasya Durağı, Devrim Arabaları, Osmanlı Cumhuriyeti, Miss Nobody, Ben Dört Numara gibi pek çok projede yer alan Carrol, bugünlerde ise FOX TV’nin sevilen dizisi Savaşçı da Cortez karakterini oynamaktadır.


Son Güncelleme: 02.07.2021 00:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Charles CarrollCharles Carrol KimSavaşçı Cortez
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tom Hiddleston The Essex Serpent kadrosuna katıldı.
Tom Hiddleston The Essex Serpent kadrosuna katıldı.
Esin Civangil kimdir, nerede doğmuştur? Esin Civangil evli mi? Esin Civangil kaç yaşında?
Esin Civangil kimdir, nerede doğmuştur? Esin Civangil evli mi? Esin Civangil kaç yaşında?
Meral Kaplan kimdir? Aslen nerelidir? Rol aldığı diziler
Meral Kaplan kimdir? Aslen nerelidir? Rol aldığı diziler
Tiyatrocu Gülçin Kültür Şahin kimdir? Gülçin Kültür Şahin nereli, kaç yaşında?
Tiyatrocu Gülçin Kültür Şahin kimdir? Gülçin Kültür Şahin nereli, kaç yaşında?
Mücahit Koçak kimdir? Ünlü oyuncu Mücahit Koçak hakkında bilgiler
Mücahit Koçak kimdir? Ünlü oyuncu Mücahit Koçak hakkında bilgiler
Soydan Soydaş kimdir? Rol aldığı yapımlar nelerdir?
Soydan Soydaş kimdir? Rol aldığı yapımlar nelerdir?

Popüler Haberler

Tom Hiddleston The Essex Serpent kadrosuna katıldı.
Esin Civangil kimdir, nerede doğmuştur? Esin Civangil evli mi? Esin Civangil kaç yaşında?
Meral Kaplan kimdir? Aslen nerelidir? Rol aldığı diziler
Charles Carroll kimdir? Charles Carroll kaç yaşında, nereli?
Tiyatrocu Gülçin Kültür Şahin kimdir? Gülçin Kültür Şahin nereli, kaç yaşında?
Mücahit Koçak kimdir? Ünlü oyuncu Mücahit Koçak hakkında bilgiler
Soydan Soydaş kimdir? Rol aldığı yapımlar nelerdir?
Hazal Çamlıdere kimdir, nerede doğmuştur? Hazal Çamlıdere evli mi? Hazal Çamlıdere kaç yaşında?
Elçin Aktaş kimdir, nerede doğmuştur? Elçin Aktaş evli mi? Elçin Aktaş kaç yaşında?
Salman Khan kimdir, nerede doğmuştur? Salman Khan evli mi? Salman Khan kaç yaşında?
Masumlar Apartmanı dizisi Uygar (Alper Saldıran) kimdir?
Askere giderken alınması gerekenler ve askeriye tarafından verilen malzemeler 2021
Evde cilt bakımı için doğal maskeler ve tarifleri 2021
ATV canlı yayın akışı 27 Haziran 2021 Pazar ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Emekli kaplıca tedavi ücretini devlet karşılıyor mu? 2021 Kaplıca tedavisi şartları neler?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 2 Temmuz 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? PTT'den acil düşük faiz ve uzun vadeli kredi
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 2 Temmuz 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 2 Temmuz 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
2 Temmuz 2021 Cuma günü Kanal 7 yayın akışı
2 Temmuz 2021 Cuma itibariyle hangi illerde evde bakım maaşları yattı? 2021 Temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.