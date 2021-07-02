Charles Carroll kimdir? Charles Carroll kaç yaşında, nereli?

Usta oyuncu Charles Carrol, Savaşçı dizisinde gösterdiği başarılı performansıyla birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.
Charles Carroll kimdir?
Daha önce Talk Of The Devil, RoboCop, Tam Zamanında, The Last Days of Frankie the Frankie The Fly, Salton Denizi, Kirli Para, Arka Sokaklar, Hatırla Sevgili, Maskeli Beşler Irak, Son Osmanlı Yandım Ali, Amerikalılar Karadenizde 2, Zincirbozan, Arog, Adanalı, Akasya Durağı, Devrim Arabaları, Osmanlı Cumhuriyeti, Miss Nobody, Ben Dört Numara gibi pek çok projede yer alan Carrol, bugünlerde ise FOX TV’nin sevilen dizisi Savaşçı da Cortez karakterini oynamaktadır.
Son Güncelleme: 02.07.2021 00:23