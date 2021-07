Charles Carroll kimdir? Charles Carroll kaç yaşında, nereli?

Usta oyuncu Charles Carrol, Savaşçı dizisinde gösterdiği başarılı performansıyla birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Charles Carroll kimdir?

12 Mayıs 1952 senesinde ABD’nin Los Angeles kentinden doğan Charles Carroll, Amerikan vatandaşı ancak aslen Arjantinlidir. Usta oyuncu uzun yıllardır Türkiye’de yaşamaktadır ve oyunculuk yapmaktadır.

Daha önce Talk Of The Devil, RoboCop, Tam Zamanında, The Last Days of Frankie the Frankie The Fly, Salton Denizi, Kirli Para, Arka Sokaklar, Hatırla Sevgili, Maskeli Beşler Irak, Son Osmanlı Yandım Ali, Amerikalılar Karadenizde 2, Zincirbozan, Arog, Adanalı, Akasya Durağı, Devrim Arabaları, Osmanlı Cumhuriyeti, Miss Nobody, Ben Dört Numara gibi pek çok projede yer alan Carrol, bugünlerde ise FOX TV’nin sevilen dizisi Savaşçı da Cortez karakterini oynamaktadır.