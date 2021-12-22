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Chapelwaite dizi konusu ve yorumu

Stephen King’in yazmış olduğu “Jerusalem's Lot” kısa öyküsüne dayanan Chapelwaite dizisinin konusu, yorumu ve daha birçok merak edilen konuların bulunduğu içeriğimiz ile sizlerleyiz. Bu inceleme yazısında Stephen King’in yazmış olduğu Hortlaklı Köy kısa öyküsüne dayanan Chapelwaite dizisinin konusu, yorumu, incelemesi, IMDb puanı, kaç bölüm ve sezon gibi aklınıza takılacak birçok sorunun yanıtları ile karşılaşacaksınız.

22 Aralık 2021 Çarşamba 09:21
Chapelwaite dizi konusu ve yorumu
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Dizi dünyası olarak her gün yeni bir maceraya atılıyoruz. Bilim-kurgulardan maceralara, aksiyondan drama, romantizme... Pek çok yeni kurgularla karşı karşıya geliyoruz. Fakat yılın belli bir dönemi de King’in tedrisatından geçmiş hikâyelerden de kopamıyoruz. The Outsider, 11.22.63, Castle Rock... fakat bunların 2021 yılı içerisinde pek de başarılı olmadığını görebiliriz. Lisey’s Story ile bu tabuları bir nebze yıksak da The Stand ile roman-dizi arasındaki akıl almaz zıtlığın en büyük öneğine yaşıyoruz. Chapelwaite’de bu dizilerin arasında en göze çarpan dizi olabilir. Stephen King’in yazmış olduğu, orijinal ismiyle Jerusalem's Lot, Türkçesi ile Hortlaklı Köy eserinden uyarlanan bir dizidir. Galiba Chapelwaite’ın, 2021 ve King ortaklığında gün yüzüne çıkan en iyi içerik olacağını da görmüş oluyoruz. 

Chapelwaite dizi konusu

Uzun süredir sürükleyici ve merak uyandırıcı dizi konseptini karşılayacak gibi görünen dizi, “Kan kanı çağırır” adlı ilk bölümüyle prömiyerini gerçekleştirdi. Dizi 1850’li yıllarda geçmektedir. Koronavirüs benzeri bir virüsle mücadele eden, çeşitli batıl inançları merkezine alan, lanetli ev klişelerinden ve dram, ölüm ve kader temalarından yararlanan aynı zamanda mum ışığındaki evlerde yaşayan insanların yanı sıra birçok etkileyici görsellerle karşılaşmaktayız. Dizinin henüz 1 bölümü yayınlandı. Buna rağmen izleyenlerin üzerinde yaratmış olduğu enerji ile gelecek bölüm ve sezonlar için fazlasıyla umut vaat eden bir akışa şahit olmaktayız.

Şimdi sorabilirsiniz. Daha bir bölüm yayınlandı ve nasıl bu kadar olumlu düşünebiliyorsun? diye. Bu sorunun cevabını iki kelimeyle yanıtlamak mümkün: Adrien Brody. Charles Boone karakteriyle karşımıza çıkan usta oyuncu aylardır mahrum kaldığımız etkileyici karizması ile dizinin akışına layıkıyla yön vermektedir.

Adrien Brody önderliğinde…

Hikâyenin başlangıç noktası ilk olarak 1817 yılında yaşanan bir gelişmeyle  ortaya çıkmaktadır. Küçük Charles’ın babası çeşitli güçler tarafından ele geçirilir ve etrafa dehşet saçmaya başlar. Önüne kim çıkarsa çıksın zarar veren baba, son olarak küçük Charles’ı diri diri mezara gömmeye çalışır. Charles, başka biri tarafından kurtarılır. Fakat aklında yıllarca yer edinecek babasının lafı, çoktan hafızasına kazınmıştır; kan kanı çağırır...

Bu olaydan sonra tarih 33 yıl ileriye sarılır. Geçen bu 33 yıl sonrasında Charles başarılı bir gemi kaptanı olarak karşımıza çıkar. Fakat yine yürek burkucu bir olay yaşanmıştır. Karşımıza çıkan bu sahnede ise eşinin öldüğünü ve çocuklarıyla birlikte genç kadını okyanusa uğurladıklarını görürüz.

Haliyle Charles; ölümü hisseden, ölümle yıllardır iç içe olan bir kişiliğe bürünmüştür. Eşinin ölümü ile birtakım hayati fonksiyonlarından kopsa da çocukları için hayata sıkı sıkıya bağlanmaya çalışmaktadır. Tüm bu olaylardan sonra Charles’ın bir hayali vardır. Kuzeni tarafından kendisine miras kalan eve taşınmak ve evin bitişinde bulunan kereste fabrikasını yeniden işleyişe sokmak.

Chapelwaite’ın çoğu dizide göremeyeceğiniz dinamiklere sahiptir ve  yakın tarihte rastlamadığınız yüksek bir potansiyeli bulunmaktadır. Basitçe anlatmak gerekirse King’in yıllarca icra ettiği küçük kasaba büyük problem sorunu Chapelwaite ile tekrar hayat bulmaktadır. Geçmişi arkada bırakıp mutlu bir geleceğe yelken açmak isteyen aile bireylerinin “küçük ama problemli” kasabaya gelmesiyle başlayan ve sonu gelmeyecek, heyecanı bitmeyecek akışların habercisi olacaktır.

Eski ev sahiplerinin intihar ettiği, evin bazı yerlerinde solucanların olduğu, evin tepesinde ölümün işaretçisi olarak kabul gören kuşların uçtuğu bir ortamda, haliyle halkında pek sevecen ve mutluluklar içerisinde hayat sürdüğü beklenilmemektedir. Halk, daha ilk günden Boone ailesinde problem var dedirten garip ve olumsuz tavırlara, kibir ve bağnazlığa, aynı zamanda da batıl inançlara sahiptirler. Bakalım Charles tüm bu olumsuzluklardan ailesini nasıl koruyabilecek ve bu olumsuzluklardan ne kadar etkilenecek? Kereste fabrikasında işler rayına oturacak mı? Ölümün simgesi haline gelen kuşlar yanlarında kimleri götürecek? Kesinlikle izlenilmesi geren bir dizi. Şimdiden iyi seyirler dilerim.

IMDb: 7,5 

Dizide görev alan diğer oyuncu ve karakterler:

  • Adrien Brody – Captain Charles Boone
  • Emily Hampshire – Rebecca Morgan
  • Jennifer Ens – Honor Boone
  • Sirena Gulamgaus – Loa Boone
  • Ian Ho – Tane Boone
  • Gord Rand – Minister Burroughs
  • Trina Corkum – Mary Dennison
  • Steven McCarthy – Stephen Boone ve diğerleri…


Son Güncelleme: 22.12.2021 09:21
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