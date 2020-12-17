Channel İstanbul Kanalı Ne Zaman Açılacak? Channel İstanbul Kanalı Frekansı Nedir?

Channel İstanbul Frekansı Nedir?
Çok yakın bir zamanda televizyon ekranlarına çıkacak olan kanal Channel İstanbul’dur. Kanalın Türksat uydusu üzerindeki frekansı ve hakkındaki diğer bilgiler merak edilmektedir. Genellikle D-Smart, Tivibu ve Digitürk gibi yayın platformlarında hangi kanalda olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmektedir.
Channel İstanbul Frekans Bilgileri Nedir?
Kanalın frekans bilgisi henüz izleyicilerle paylaşılmamıştır. İlerleyen günlerde frekans bilgilerinin paylaşılacağı duyurulmuştur.
Son Güncelleme: 17.12.2020 02:12