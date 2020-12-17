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Channel İstanbul Kanalı Ne Zaman Açılacak? Channel İstanbul Kanalı Frekansı Nedir?

Eğlenceli içeriklere sahip olması beklenen Channel İstanbul kanalının frekansı izleyiciler tarafından merak konusu olmuştur. Channel İstanbul frekansı nedir? Channel İstanbul hangi uydularda yayınlanacak?

17 Aralık 2020 Perşembe 02:12
Channel İstanbul Kanalı Ne Zaman Açılacak? Channel İstanbul Kanalı Frekansı Nedir?
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Channel İstanbul Frekansı Nedir?

Çok yakın bir zamanda televizyon ekranlarına çıkacak olan kanal Channel İstanbul’dur. Kanalın Türksat uydusu üzerindeki frekansı ve hakkındaki diğer bilgiler merak edilmektedir. Genellikle D-Smart, Tivibu ve Digitürk gibi yayın platformlarında hangi kanalda olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmektedir.

Kanalın yönetimini üstlenen isim Erdal Alkış olacaktır. Bu yeni kanal genel anlamda eğlenceli içeriklere sahip olduğu zamanda gençlerin ilgilerine ve beklentilerine yönelik programların açılacağı belirtildi. Şuana kadar herhangi bir frekans bilgisi paylaşılmayan kanal Aralık ayında yayına girecektir.

Channel İstanbul Frekans Bilgileri Nedir?

 Kanalın frekans bilgisi henüz izleyicilerle paylaşılmamıştır. İlerleyen günlerde frekans bilgilerinin paylaşılacağı duyurulmuştur.

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 02:12
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Anahtar Kelimeler:
FrekansUyduYeni KanalTürksatChannel İstanbul
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