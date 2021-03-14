ÇGHB’de Yılmaz Erdoğan neden yok? Çok Güzel Hareketler Bunlar Yılmaz Erdoğan geri gelecek mi, ayrıldı mı?

Çok Güzel Hareketler Bunlar Yılmaz Erdoğan neden yok?

Kanal D’de pazar günleri yayınlanan ÇGHB 2 komedi programında geçen hafta Eser Yenenler bulunmamıştı. Oğlunun hasta olduğunu ve bu sebeple çekimlere gidemediğini söylemişti. Bu sebeple programın yeni bölümü de yayınlanmamıştı. BKM Mutfak ekibi Yılmaz Erdoğan tarafından kurulmuştur. Ekibin takım kaptanlarından olan Eser Yenenler, Yılmaz Erdoğan yerine programda sunucu koltuğuna oturuyor. Yılmaz Erdoğan bunun sebebini yeni filme başladık diyerek açıkladı. Yeni film çalışmalarından dolayı Yılmaz Erdoğan programda yer almıyor.

Eser Yenenler kimdir?

14 Şubat 1984 yılında Bursa’da dünyaya gelen Yenenler, 37 yaşındadır. İlk olarak Aliye dizisinde Özgür karakterine hayat vermiştir. BKM Mutfak’ın Çok Güzel Hareketler Bunlar programında sunuculuk,yazarlık ve oyunculuk yaptı. Adını duyurmasında en önemli etkenlerden biri de bu programda yer alması oldu. Star TV’de yayınlanan Eyvah Düşüyorum yarışmasında sunuculuk yaptı. Yetenek Sizsiniz Türkiye programında da jüri koltuğuna oturdu. Arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile birlikte 3+1 programını yapmaya başladı. Daha sonra Acun Medya yapımcılığında 3 Adam programını sunmaya başladı. Birden fazla yarışmada sunuculuk yapmıştır. Bana Baba Dedi filminde başrol olarak oynamıştır.