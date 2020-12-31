İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Memura Ocak ayında ne kadar zam yapılacak?
Son Dakika
Memura Ocak ayında ne kadar...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

ÇGHB 2konuğu Koray Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı konukları belli oldu. Konuklardan biri ünlü şarkıcı Koray Avcı olacak. Peki Koray Avcı kimdir?

31 Aralık 2020 Perşembe 20:04
ÇGHB 2konuğu Koray Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli?
Takip Et:

Yılbaşında özel konuklarıyla seyirciyle buluşmaya hazırlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programında Koray Avcı konuk olacak. Peki Koray Avcı Kimdir?

Koray Avcı Kim?

ÇGHB 2 yılbaşı özel programında konuk olacak olan kişi bu sene Koray Avcı olacak. 1 Ocak 1984 doğumlu olan Koray Avcı Ankara doğumludur. Söz yazarı,bestekar ve şarkı yorumcusu olan Koray Avcı, aslen Erzincanlıdır. Resim ve müziğe karşı çocukluktan beri ilgi duymaktadır.

Ankara’da bazı mekanlarda sahne alan Koray Avcı müzik hayatına böyle adım atmıştır. Ailesi okuması için büyük bir ısrarda bulunan sanatçının 2012 yılında okulu biter. Okulunun bitmesi ile Ankara’ya dönüş yapan Koray Avcı, sokaklarda sanatını icra etmeye başlar. Şarkı söylerken ki bir videosunun hayli izlenmesinden sonra, videolarını Youtube üzerinden yayınlamaya başlar. İzlenme sayısı gittikçe artan şarkıcı, yurt içi ve yurt dışında konserler vermeye başlar. Kendi besteleri ve şiirleri ile konser günlerine damga vuran Koray Avcı herkes tarafından takdir edilmeye başlar. 

24 Haziran 2016 da Sonra Dersin Ki isimli ikinci albümünü piyasaya sürer.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Programı

Kanal D’ de yayınlanan program,büyük bir izleyici kitlesine sahip bulunmaktadır. Yılmaz Erdoğan’ın önderliğinde yapılan programda yılbaşı özel konukları hayli merak edilmekteydi. Yılbaşı programında bulunacak isimler Hülya Avşar, Kibariye,Cengiz Kurtoğlu,Koray Avcı, Emircan İğrek olarak belirlendi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel Programı Ne Zaman Seyirci İle Buluşacak?

ÇGHB 2 programı, 31 Aralık 2020 perşembe günü saat 20.00’da seyirci ile buluşacak.



Son Güncelleme: 31.12.2020 20:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Koray Avcıçghb 2Kanal D
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?

Popüler Haberler

ÇGHB 2konuğu Koray Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli?
ÇGHB 2 konuğu Emir Can İğrek kimdir, kaç yaşında, nereli?
Kim Milyoner Olmak İster Serdar Ortaç kimdir, kaç yaşında, nereli?
ÇGHB 2 Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında, nereli?
ÇGHB 2 konuğu Hülya Avşar kimdir, kaç yaşında, nereli? Hülya Avşar gerçek adı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster konuğu Burak Kut kimdir, kaç yaşında, nereli?
Güldür Güldür Show Toygan Avanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
En Şık Benim başvuru formu, başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Ümit kimdir? Gerçek adı ne? Hande Soral oynadığı diziler
ÇGHB 2 konuğu Kibariye kimdir, kaç yaşında, nereli? Kibariye gerçek adı nedir?
Bankalardan faizsiz kredi müjdesi! Başvuru yapan herkese faizsiz 5.000 TL kredi verilecek!
Günlük Burç Yorumları 6 Ekim 2019 Pazar - Günlük hayatınız için burç falınız bugün neler söylüyor?
2019 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Alımı sözlü mülakat sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Aydan ve Hülya kimdir? Yeni yarışmacılar hakkında bilgiler
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
2021 Amorti bilet parası nasıl ve nereden alınıyor? Piyango amorti parası alma
Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter kimdir? Merve Bulut kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sol Yanım İdil kimdir? Seda Akman gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Mucize Doktor Ezo karakterini kim canlandırıyor? Sera Kutlubey kimdir?
Sol Yanım dizisi Nil kimdir? Deniz Barut kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ceza İnfaz Kurumu öğretmen alımı başvurusu şartları nelerdir, başvurular nereden, nasıl yapılır? 2021 CTE öğretmen alımı başvuru işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.