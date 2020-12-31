ÇGHB 2konuğu Koray Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yılbaşında özel konuklarıyla seyirciyle buluşmaya hazırlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programında Koray Avcı konuk olacak. Peki Koray Avcı Kimdir?

Koray Avcı Kim?

ÇGHB 2 yılbaşı özel programında konuk olacak olan kişi bu sene Koray Avcı olacak. 1 Ocak 1984 doğumlu olan Koray Avcı Ankara doğumludur. Söz yazarı,bestekar ve şarkı yorumcusu olan Koray Avcı, aslen Erzincanlıdır. Resim ve müziğe karşı çocukluktan beri ilgi duymaktadır.

Ankara’da bazı mekanlarda sahne alan Koray Avcı müzik hayatına böyle adım atmıştır. Ailesi okuması için büyük bir ısrarda bulunan sanatçının 2012 yılında okulu biter. Okulunun bitmesi ile Ankara’ya dönüş yapan Koray Avcı, sokaklarda sanatını icra etmeye başlar. Şarkı söylerken ki bir videosunun hayli izlenmesinden sonra, videolarını Youtube üzerinden yayınlamaya başlar. İzlenme sayısı gittikçe artan şarkıcı, yurt içi ve yurt dışında konserler vermeye başlar. Kendi besteleri ve şiirleri ile konser günlerine damga vuran Koray Avcı herkes tarafından takdir edilmeye başlar.

24 Haziran 2016 da Sonra Dersin Ki isimli ikinci albümünü piyasaya sürer.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Programı

Kanal D’ de yayınlanan program,büyük bir izleyici kitlesine sahip bulunmaktadır. Yılmaz Erdoğan’ın önderliğinde yapılan programda yılbaşı özel konukları hayli merak edilmekteydi. Yılbaşı programında bulunacak isimler Hülya Avşar, Kibariye,Cengiz Kurtoğlu,Koray Avcı, Emircan İğrek olarak belirlendi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel Programı Ne Zaman Seyirci İle Buluşacak?

ÇGHB 2 programı, 31 Aralık 2020 perşembe günü saat 20.00’da seyirci ile buluşacak.