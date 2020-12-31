ÇGHB 2 Şahin Irmak kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yılbaşı gecesine sayılı günler kala ekranlarda yer alacak programlar ve konuklarda netleşmeye başladı. Yılbaşı gecesi özel bölümle ekranlarda olacak olan Çok Güzel Hareketler Bunlar programında konuk olarak katılacak isimlerde belli oldu. Şahin Irmak, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel yayınında konuk olarak yer alacak isimlerden birisi olacak. Şahin Irmak’ın yılbaşı gecesinde ekranlarda yer alması hayranlarını sevindirdi.

Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel Şahin Irmak kimdir?

Çok güzel hareketler İşte iki Yılbaşı özel programı. Şahin Irmak, 29 Eylül 1981'de İzmir'de doğdu.

Karayılan dizisinde "Şiro" rolü ve "Çok Güzel Hareketler Bunlar" programında çeşitli roller ile çıkışı yakalamıştır. Aşağı Yukarı Yemişliler dizisinde "Sülo" (Süleyman) karakterine hayat verdi. Entelköy Efeköye karşı adlı filmde ilk başrol deneyimini yaşamıştır. Yeni yayın döneminde Nurgül Yeşilçay ile Sultan dizisinde başrol almıştır.

Irmak, Ekim 2015 yılında İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi kararınca "uyuşturucu kullanmaktan" 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştır, "örgüt kurma, yönetme ve örgüt üyesi olma" suçlarından beraat etti. Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan az olması nedeniyle cezayı erteleme kararı verdi.

Şahin Irmak, 2 yıldır birlikte olduğu Asena Tuğal ile nişanlıdır.

Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel

Kanal D ekranlarının sevilen komedi skeçleri ile güldüren program Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 de bu yıl özel bir Yılbaşı programı yapılacak! Yılbaşı özel bölümünün konukları merakla bekleniyordu ve duyuruldu. Yeni Yıl Özel Bölüm Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’ye konuk olacak isimler belli oldu. Yeni Yıl programına Hülya Avşar, Kibariye, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı ve Emircan İğrek gibi popüler isimler katılacak.

Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel ne zaman?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı özel programı 31 Aralık 2020 Perşembe akşamı saat 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak!