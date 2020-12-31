İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Memura Ocak ayında ne kadar zam yapılacak?
Son Dakika
Memura Ocak ayında ne kadar...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

ÇGHB 2 konuğu Kibariye kimdir, kaç yaşında, nereli? Kibariye gerçek adı nedir?

Kanal D’de yayınlanan ve izleyicilere komedi şöleni yaşatan, Çok Güzel Hareketler 2 programı, Yılbaşı Özel programıyla, yılbaşı akşamı izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Normalde pazar günleri yayınlanan program, Yılbaşı Özel bölümüyle perşembe akşamı ekranlara gelecek. Programda konuk olarak ise birbirinden ünlü isimler yer alacak. Bu isimlerden bir tanesi de Türk müziğinin önemli isimlerinden Kibariye. Peki, Kibariye kimdir? İşte detaylar...

31 Aralık 2020 Perşembe 20:02
ÇGHB 2 konuğu Kibariye kimdir, kaç yaşında, nereli? Kibariye gerçek adı nedir?
Takip Et:

Yıllarca süren ve her bölümüyle, her skeciyle izleyiciyi güldüren Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın devamı olarak Çok Güzel Hareketler 2, ekranlara gelmeye başlamıştı. Çok Güzel Hareketler 2’de tıpkı Çok Güzel Hareketler Bunlar gibi seyirciye keyifli anlar yaşatıyor, seyirciyi oldukça güldürüyor. Pazar akşamları yayınlanan program, yılbaşına özel olarak yılbaşı akşamı yayınlanacak. Perşembe akşamı saat 20:00’de yayınlanacak programa, birbirinden özel isimler katılacak. Birçok ünlünün katılacağı programa katılacak isimlerden bir tanesi de şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Kibariye olacak.

 

Kibariye’nin hayatı

 

Kibariye’nin asıl adı Bahriye Tokmak’tır. Ancak Kibariye olarak bilinen sanatçı, 10 Ağustos 1960 tarihinde Manisa’da hayata gözlerini açmıştır. Türk Arabeks-pop müzik şarkıcısı olan Kibariye, Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Kapaklı köyünde doğmuştur. Kibariye’nin toplam 8 kardeşi vardır. Pamuk ve tütün toplayarak geçim yapan Tokmak ailesi, maddi sıkıntılardan dolayı Kibariye’yi hiç okula gönderemedi.

 

Kibariye’nin sahneye ilk çıkışı, doğduğu yer olan Akhisar’da gerçekleşti. Akhisar’da bir gazinoda sahneye çıkan Kibariye, sesiyle dinleyenleri etkiledi. Ardından İzmir’de bir pavyonda şarkı söylemeye başlayan Kibariye, sesiyle dinleyenleri etkilemeye devam etti.

 

Müzik kariyeri

 

Sahneye ilk çıktığı andan itibaren dinleyenlerini etkileyen Kibariye, İzmir’de sahneye çıkmaya devam ediyordu. 1980 senesinde İzmir Fuarı’na gelen tüm sanatçıların dikkatini çeken Kibariye, fuarda bulunan Muzaffer Özpınar tarafından İstanbul’da gazinosu olan Turgut Akyüz’e önerildi. Turgut Akyüz önce Kibariye’yi dinledi. Merhum Turgut Akyüz, Kibariye’yi çok beğendi ve gazinosunda sahneye çıkardı. Kibariye’nin hayatı tam olarak bu noktada değişmeye başladı. İzmir’den İstanbul’a gelen Kibariye, artık daha çok dinlenen bir isim haline gelmişti.

 

 

Kibariye adından sıkça söz ettiren bir noktaya geldi. Hem sesiyle hem de doğallığıyla izleyicileri büyüleyen Kibariye, kısa süre içerisinde medyanın da dikkatini çekti. Bu gelişmelerin ardından Kibariye, TRT tarafından yılbaşı gecesi için teklif aldı. Çıkışı devam eden Kibariye, sinema filminde de rol aldı. 1981-1990 yılları arasında toplam 21 albüm çıkaran Kibariye, albümleriyle ses getirmeye devam etti. Halkın oldukça ilgisini çeken Kibariye, oldukça yüksek bir talep görmeye başladı. Tuneler düzenlemeye başlayan şarkıcı, özel televizyonların da dikkatini çekmeyi başarmıştı.

 

Televizyon kanallarında program yapmaya başlayan Kibariye, ilk olarak Kanal 6’da ‘Darısı Başımıza’ adlı bir programda yer aldı. Ardından ‘Eğlen Coş İşte Kiboş’ adlı bir programda yer alan Kibariye, bu programla ATV kanalında yer aldı. Kibariye’ye olan ilgi, alaka her geçen gün artıyordu. Show TV’de ‘Kibariye Show’ adlı bir programa başlayan Kibariye, son olarak TGRT kanalında bir program yaptı. Ardından birkaç programda daha sunuculuk ve jurilik yapan Kibariye, fuarlarda ve festivallerde de sahne aldı. İstanbul Maçka’da gazino günlerini anmak için bir festivale katılan Kibariye, bu festivalde Kenan Doğulu ile birlikte sahne aldı.

 

Özel hayatı

 

Kibariye, 21 Aralık 1979 tarihinde taksici Tunay Ürek ile dünya evine girdi. Ancak Tunay Ürek ile evliliği bir zaman sonra sonlandı. 1999 senesinde ikinci evliliğini yapan Kibariye, Ali Küçükbalçık ile evlendi. Bu evlilikten bir de kız çocuğu edinen Kibariye, kızına Birgül adını koydu.

 

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel

 

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının Yılbaşı Özel bölümüne birbirinden ünlü isimler katılacak. Yayınlanan fragmanlarla katılacak ünlüler ortaya çıktı. Ekranları sevilen, güldüren programı Çok Güzel Hareket Bunlar 2 programına, yılbaşı gecesinde; Hülya Avşar, Kibariye, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı, Emircan İğrek gibi isimler katılacak. Programda hem komedi şöleni hem de müzik şöleni aynı anda yaşanacak. Aynı zamanda programa, Çok Güzel Hareketler Bunlar programından kişiler de katılacak.

 

Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel bölümü, perşembe günü saat 20:00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.



Son Güncelleme: 31.12.2020 20:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çghb 2Çok Güzel Hareketler 2Kanal DKibariye KimdirYılmaz ErdoğanKibariye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Çukurova dizisi Ümit kimdir? Gerçek adı ne? Hande Soral oynadığı diziler
ÇGHB 2 konuğu Kibariye kimdir, kaç yaşında, nereli? Kibariye gerçek adı nedir?
Güldür Güldür Show Olgun Toker kimdir, kaç yaşında, nereli?
En güzel 2021 yeni yıl kutlama tebrik mesajları
Sol Yanım İdil kimdir? Seda Akman gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
ÇGHB 2 konuğu Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter kimdir? Merve Bulut kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kim Milyoner Olmak İster Emel Müftüoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
İbo Show konuğu Serdar Ortaç kaç yaşında, nereli? Serdar Ortaç gerçek adı nedir?
Yaparsın Aşkım WhatsApp numarası kaç? Yaparsın Aşkım WhatsApp başvuru
Rüyada arı sokması görmek ne demektir? Rüyada arı sokması görmek anlamı, tabiri nedir?
Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. Sezon başlama tarihi
İnternetten ptt kart şifre alma ve ptt kart şifre bloke kaldırma
Düşük faizli kredi kampanyası: Fibabank 0.79 faizle acil ihtiyaç kredisi
Mucize Doktor dizisi Nazlı'nın babası karakterini kim canlandırıyor? Edip Saner biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisinde Zeynep karakterini Tuğçe Açıkgöz canlandırıyor
Yaralı Kalbim dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Vahide Perçin neden ayrıldı?
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Gülten karakteri kimdir?
Alev Alev dizisi Güneş kimdir? Kayra Orta rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.