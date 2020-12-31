ÇGHB 2 konuğu Kibariye kimdir, kaç yaşında, nereli? Kibariye gerçek adı nedir?

Yıllarca süren ve her bölümüyle, her skeciyle izleyiciyi güldüren Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın devamı olarak Çok Güzel Hareketler 2, ekranlara gelmeye başlamıştı. Çok Güzel Hareketler 2’de tıpkı Çok Güzel Hareketler Bunlar gibi seyirciye keyifli anlar yaşatıyor, seyirciyi oldukça güldürüyor. Pazar akşamları yayınlanan program, yılbaşına özel olarak yılbaşı akşamı yayınlanacak. Perşembe akşamı saat 20:00’de yayınlanacak programa, birbirinden özel isimler katılacak. Birçok ünlünün katılacağı programa katılacak isimlerden bir tanesi de şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Kibariye olacak.

Kibariye’nin hayatı

Kibariye’nin asıl adı Bahriye Tokmak’tır. Ancak Kibariye olarak bilinen sanatçı, 10 Ağustos 1960 tarihinde Manisa’da hayata gözlerini açmıştır. Türk Arabeks-pop müzik şarkıcısı olan Kibariye, Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Kapaklı köyünde doğmuştur. Kibariye’nin toplam 8 kardeşi vardır. Pamuk ve tütün toplayarak geçim yapan Tokmak ailesi, maddi sıkıntılardan dolayı Kibariye’yi hiç okula gönderemedi.

Kibariye’nin sahneye ilk çıkışı, doğduğu yer olan Akhisar’da gerçekleşti. Akhisar’da bir gazinoda sahneye çıkan Kibariye, sesiyle dinleyenleri etkiledi. Ardından İzmir’de bir pavyonda şarkı söylemeye başlayan Kibariye, sesiyle dinleyenleri etkilemeye devam etti.

Müzik kariyeri

Sahneye ilk çıktığı andan itibaren dinleyenlerini etkileyen Kibariye, İzmir’de sahneye çıkmaya devam ediyordu. 1980 senesinde İzmir Fuarı’na gelen tüm sanatçıların dikkatini çeken Kibariye, fuarda bulunan Muzaffer Özpınar tarafından İstanbul’da gazinosu olan Turgut Akyüz’e önerildi. Turgut Akyüz önce Kibariye’yi dinledi. Merhum Turgut Akyüz, Kibariye’yi çok beğendi ve gazinosunda sahneye çıkardı. Kibariye’nin hayatı tam olarak bu noktada değişmeye başladı. İzmir’den İstanbul’a gelen Kibariye, artık daha çok dinlenen bir isim haline gelmişti.

Kibariye adından sıkça söz ettiren bir noktaya geldi. Hem sesiyle hem de doğallığıyla izleyicileri büyüleyen Kibariye, kısa süre içerisinde medyanın da dikkatini çekti. Bu gelişmelerin ardından Kibariye, TRT tarafından yılbaşı gecesi için teklif aldı. Çıkışı devam eden Kibariye, sinema filminde de rol aldı. 1981-1990 yılları arasında toplam 21 albüm çıkaran Kibariye, albümleriyle ses getirmeye devam etti. Halkın oldukça ilgisini çeken Kibariye, oldukça yüksek bir talep görmeye başladı. Tuneler düzenlemeye başlayan şarkıcı, özel televizyonların da dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Televizyon kanallarında program yapmaya başlayan Kibariye, ilk olarak Kanal 6’da ‘Darısı Başımıza’ adlı bir programda yer aldı. Ardından ‘Eğlen Coş İşte Kiboş’ adlı bir programda yer alan Kibariye, bu programla ATV kanalında yer aldı. Kibariye’ye olan ilgi, alaka her geçen gün artıyordu. Show TV’de ‘Kibariye Show’ adlı bir programa başlayan Kibariye, son olarak TGRT kanalında bir program yaptı. Ardından birkaç programda daha sunuculuk ve jurilik yapan Kibariye, fuarlarda ve festivallerde de sahne aldı. İstanbul Maçka’da gazino günlerini anmak için bir festivale katılan Kibariye, bu festivalde Kenan Doğulu ile birlikte sahne aldı.

Özel hayatı

Kibariye, 21 Aralık 1979 tarihinde taksici Tunay Ürek ile dünya evine girdi. Ancak Tunay Ürek ile evliliği bir zaman sonra sonlandı. 1999 senesinde ikinci evliliğini yapan Kibariye, Ali Küçükbalçık ile evlendi. Bu evlilikten bir de kız çocuğu edinen Kibariye, kızına Birgül adını koydu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının Yılbaşı Özel bölümüne birbirinden ünlü isimler katılacak. Yayınlanan fragmanlarla katılacak ünlüler ortaya çıktı. Ekranları sevilen, güldüren programı Çok Güzel Hareket Bunlar 2 programına, yılbaşı gecesinde; Hülya Avşar, Kibariye, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı, Emircan İğrek gibi isimler katılacak. Programda hem komedi şöleni hem de müzik şöleni aynı anda yaşanacak. Aynı zamanda programa, Çok Güzel Hareketler Bunlar programından kişiler de katılacak.

Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel bölümü, perşembe günü saat 20:00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.