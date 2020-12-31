ÇGHB 2 konuğu Hülya Avşar kimdir, kaç yaşında, nereli? Hülya Avşar gerçek adı nedir?

Yılbaşı gecesine sayılı günler kala ekranlarda yer alacak programlar ve konuklarda netleşmeye başladı. Yılbaşı gecesi özel bölümle ekranlarda olacak olan Çok Güzel Hareketler Bunlar programında konuk olarak katılacak isimlerde belli oldu. Hülya Avşar, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel yayınında konuk olarak yer alacak isimlerden birisi olacak. Hülya Avşar’ın yılbaşı gecesinde ekranlarda yer alması hayranlarını sevindirdi.

Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel Hülya Avşar Kimdir?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı özel programına konuk olacak olan Hülya Avşar, 10 Ekim 1963 tarihinde Balıkesir'de doğdu. Kürt kökenli bir Türk sinema ve dizi oyuncusu, şarkıcı ve sunuculuk yapmıştır.

Emral ve Celal Avşar'ın ilk çocukları olarak Edremit-Balıkesir'de doğdu. Ailesi ona Kürtçe "Malakan Curri" diye seslenirdi. Bu kelime "sarışın" anlamına gelir. Avşar'ın baba tarafı Ardahan Hasköy'den. Hülya Avşar, Avşar-Pirebat'ın Kürt aşiretindendir, babası Celal Kürt ve annesi Emral Türk kökenli bir aileden olan bir aileye mensuptur. Bulvar Gazetesi Kainat Güzellik Yarışması'nın (1982) birincisi seçildi, ancak evliliği açığa çıkınca tacı alındı. 1983, Avşar'ın hayatında bir dönüm noktası oldu. Kariyerine Fikret Hakan ve Salih Güney ile birlikte rol aldığı Haram filmiyle başladı.

Müzik eğitimleri aldıktan sonra kariyerine müzikaller, altı albüm ve bir single çıkararak devam etti. 1995'in son günlerinde çıkardığı Yarası Saklım albümü ile bu döneme damgasını vurdu. "Bu Gece Uzun Olacak" isimli parça, şarkının ilk çıkış klipi oldu. Klip, Hülya Avşar'ın popo sallayan sahnesi ve daha birçok sahnesi ile kült hale geldi. Klip feminist tepkiler aldı, ancak ikinci klip olan "Yürü Ya Kulum" oldukça feminist ve erkek karşıtlı bir klip oldu. Albümden üçüncü klip Suat Suna'nın "Sensiz Kaldım" şarkısı için çekildi. Şarkı, Avşar'ın söylediği en iyi şarkı olarak birçok kişi tarafından beğenildi ve tanındı. Hülya Avşar artık 90'lı yılların en çok anılan simalarından biri haline gelmişti.

1998 yılında çıkardığı “Hayat Böyle” albümü ile müzik sahnesindeki yerini sağlamlaştırdı. Serdar Ortaç'ın "Aradın Mı" şarkısıyla o yıl her yerde dinlenmişti. "Aradın Mı" şarkısının klibinin beğenilmesinin ardından "Bu Gece Uzun Olacak" dan sonra Hülya Avşar'ın en ünlü şarkısı oldu. Albümden ikinci klip ise "Ah Be Güzelim" şarkısı için çekildi. Sanatçı da bu şarkıyla başarıya ulaştı.

2000 yılında Kral TV'nin düzenlediği yılın müzik ödüllerinde en iyi kadın şarkıcı ödülünü aldı. Hülya Avşar, Günaydın'da köşe yazarlığından sonra Show TV'de Hülya Avşar Show programını çekti. Birkan Uz ve Uğur Aksay, Medyapım'ın talk show olarak yayınladığı bir programı yönetti. Avşar Show, Uğur Aksay'ın Türkiye'de ilk kez kullandığı 16/9 mm sinematografik format dijital rejili setiyle çekilen Show olma ayrıcalığına da sahip oldu. Avşar, dizi ile eş zamanlı oynadığı tek kişilik tiyatro oyununun yanı sıra reklamlarda da yer aldı ve aylık Hülya alı derginin editörü olmaya devam ediyor.

2001 yılında kendi adını taşıyan Hülya Avşar by H markasını kurdu. Kendisinin de sık sık giydiği siyah beyaz düz basic tişörtler www.byh.com.tr web sitesinde satışa sunuluyor. Spora ve tenise olan tutkusuyla tanınan Avşar, 2001 yılından bu yana adını taşıyan Hülya Cup tenis tunuvasını düzenleyerek, çocuklara burs ve tenis olanakları sağlayarak, burada kazandığı gelirle eğitime destek oluyor.

Özel yaşamı

Mehmet Tecirli ile ilk evliliğini 1979 yılında yaptı ve iki yıl evli kaldı. Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden Zehra (1998) adında bir kızı vardır. Çift, 2005 yılında boşandı. Beşiktaş taraftarıdır. Kaya Çilingiroğlu'ndan boşandıktan sonra bir süre işadamı Sadettin Saran ile birlikteydi. Annesi Emral Avşar 6 Şubat 2009'da kanserden öldü. 24-25 Ağustos 2009'da Milliyet'te yayınlanan röportajda Kürt açılımı hakkındaki görüşleri nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturmayı yürüten savcı, Avşar hakkında takipsizlik kararı vermişti.

Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel

Kanal D ekranlarının sevilen komedi skeçleri ile güldüren program Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 de bu yıl özel bir Yılbaşı programı yapılacak! Yılbaşı özel bölümünün konukları merakla bekleniyordu ve duyuruldu. Yeni Yıl Özel Bölüm Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’ye konuk olacak isimler belli oldu. Yeni Yıl programına Hülya Avşar, Kibariye, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı ve Emircan İğrek gibi popüler isimler katılacak.

Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel ne zaman?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı özel programı 31 Aralık 2020 Perşembe akşamı saat 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak!