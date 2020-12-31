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ÇGHB 2 konuğu Emir Can İğrek kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kanal D ekranlarının sevilen ve ilgiyle takip edilen komedi programı çok Güzel hareketler Bunlar 2 yılbaşına özel programı ile izleyicilerle bir arada olacak yılbaşı gecesi. Bu geceye özel birçok konuk yer alacak programda. Programa konuk olacak Emir Can İğrek kimdir? Emir can İğrek kaç yaşında ve nereli? Sizlerde bu sorunun cevabını merak ediyorsanız haberimize göz atın…

31 Aralık 2020 Perşembe 20:04
ÇGHB 2 konuğu Emir Can İğrek kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Bilindiği üzere her yılbaşı akşamı televizyon ekranlarında farklı farklı kanallarda bir çok program yapılıyor ve bu programlara birbirinden ünlü kişiler katılım sağlıyor. Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşına özel bir programla ekranlarda olacak. Sunuculuğunu yılmaz Erdoğan’ın yaptığı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programına Emir Can İğrek konuk olacak. Emir Can İğrek kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? Sorularının cevabı…

Emir Can İğrek kimdir?

Emir Can İğrek Tekirdağ Çerkezköy doğumlu olup 2 Nisan 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. Türk müzisyen ve söz yazarı olan Emir Can İğrek, müzik hayatına doğduğı memlekette küçük gruplar kurarak adım atmıştır. Nazım Hikmet eğitim akademisinde eğitim alan İğrek aynı zamanda koroda da görev almıştır. Küçük adımlarla yükselişe geçen İğrek, müziğe ilgi duyan Emir Can İğrek, 2019 yılında çıkarmış olduğu Nalan isimli şarkıda yükseliş yakaladı. Bu şarkı ile müzik ödülü bile aldı. “Yılın En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcısı” ödülünü almaya hak kazandı Nalan isimli şarkısı ile. Güçlü isimlere beste veren sanatçı Yıldız Teknik Üniversitesinde öğrenim görmektedir. Son çıkardığı şarkılar sırasında olan Saman Sarısı şarkısı da trendlerde yerini aldı ve severleri tarafından sıkça dinlenmektedir. 

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel konukları kim? 

Kanal D ekranlarında izleyicileriyle güzel bir yılbaşı geçirmek için hazırlanan komedi programına katılacak olan ünlüler belli oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel programında; Hülya Avşar, Kibariye, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı ve Emir Can İğrek konuk olacak.

31 Aralık Perşembe akşamı 20:00’da Kanal D ekranlarında yılbaşına özel Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programını izleyebilirsiniz.



Son Güncelleme: 31.12.2020 20:04
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çok Güzel Hareketler BunlarKanal DYılbaşı ÖzelKonuklarKibariyeHülya AvşarEmir Can IğrekKoray AvcıCengiz Kuroğlu
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