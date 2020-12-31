ÇGHB 2 konuğu Emir Can İğrek kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bilindiği üzere her yılbaşı akşamı televizyon ekranlarında farklı farklı kanallarda bir çok program yapılıyor ve bu programlara birbirinden ünlü kişiler katılım sağlıyor. Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşına özel bir programla ekranlarda olacak. Sunuculuğunu yılmaz Erdoğan’ın yaptığı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programına Emir Can İğrek konuk olacak. Emir Can İğrek kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? Sorularının cevabı…
Emir Can İğrek kimdir?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel konukları kim?
Kanal D ekranlarında izleyicileriyle güzel bir yılbaşı geçirmek için hazırlanan komedi programına katılacak olan ünlüler belli oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel programında; Hülya Avşar, Kibariye, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı ve Emir Can İğrek konuk olacak.
31 Aralık Perşembe akşamı 20:00’da Kanal D ekranlarında yılbaşına özel Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programını izleyebilirsiniz.