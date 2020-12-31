ÇGHB 2 konuğu Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kanal D ekranlarının sevilen programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel programı ile ekranlarda olacak. Yarışmada Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı, Emircan İğrek, Kibariye ve Hülya Avşar gibi sevilen ünlü isimler yer alacak.

Tavena ve arabesk müziğin sevilen ismi olan Cengiz Kurtoğlu yılbaşı akşamında sevilen şarkıları ile ekranlarda olacak. Peki Cengiz Kurtoğlu kimdir?

Cengiz Kurtoğlu Kimdir?

1959 yılında Artvin’de dünyaya gelen Cengiz Kurtoğlu Artvin’de bir çay fabrikasında çalışmıştır. Ardından Ciha Dağı Efsanesi isimli bir orkestra kuran Kurtoğlu, 1982 yılında ilk kaydını dinletmiştir. 1984 yılında Sen Sözden Anlamaz mısın isimli şarkısını çıkaran Cengiz Kurtoğlu’nın sevilen bir çok şarkısı bulunmaktadır. Kurtoğlu evli ve üç çocuk babasıdır.