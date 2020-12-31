ÇGHB 2 Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ersin Korkut kimdir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2 programı yılbaşında özel program yaparak seyirci karşısına çıkacak. Yılbaşı özel programını’ın sunacağı Çok Güzel Hareketler 2’ye birbirinden ünlü isimler konuk olacak. Daha önce Çok Güzel Hareket Bunlar programından tanınanÇok Güzel Hareketler 2’ye konuk olarak katılacak.

1977 senesinde Hakkari’de doğan ünlü oyuncu beş kardeştir. İlk ve ortaokul eğitimini Hakkari de alan Korkut, ardından bir süre taksicilik yapmıştır. 1998 senesinde kuzeni olan Yılmaz Erdoğan’ın yanına gelmiştir. İstanbul’da bir süre bulaşıkçılık yapan Korkut, daha sonrasında BKM’de çeşitli görevler aldı. Birkaç ufak rollerde oynayan oyuncu ilk olarak Cem Yılmaz ile beraber bir reklam filminde tanındı. 2005 senesinde çekilen Organize İşler filminde oynayan oyuncu sonrasında Kutsal Damacana ve Neşeli Hayat filminde oynadı. 2008 senesinde yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar ile iyice tanınan Ersin Korkut daha sonrasında birçok yapımda yer aldı. Son olarak Survivor 2020’ye katılan Korkut, oradaki performansı ile dikkat çekti.