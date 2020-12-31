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ÇGHB 2 Bülent Emrah Parlak kimdir, kaç yaşında, nereli?

Eğlence ve müzik şöleni bir arada olacak! Bülent Emrah Parlak’ın da konuk olduğu ÇGHB 2 tüm heyecanıyla izleyicilerle buluşacak. Peki Bülent Emrah Parlak kimdir? İşte detaylar...

31 Aralık 2020 Perşembe 19:23
ÇGHB 2 Bülent Emrah Parlak kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel programında çeşitli ünlü isimleri ağırlayacak. Eğlence ve müzik şöleni bir arada olacak! Bülent Emrah Parlak’ın da konuk olduğu ÇGHB 2 tüm heyecanıyla izleyicilerle buluşacak. Peki Bülent Emrah Parlak kimdir? İşte detaylar...

Bülent Emrah Parlak kimdir?

Bülent Emrah Parlak 1979’da İstanbul’da doğdu. Aslen Elazığlı’dır. Çocukluk zamanlarının bir bölümü Ankara’da geçmiştir. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Fakültesi Tiyatro bölümünü okumuştur. 2004’de  Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye’sine ismini yazdırdı. 2005-2006 senelerinde Sizinkiler isimli çocuk oyununda yer aldı. 2015’de Burcu Gönder ile evlendi.

Bir çok dizi ve film yapımlarında yer alan Bülent Emrah Parlak, son olarak Geleceğin Starı programında oyuncu koçluğu yapması dikkat çekti.

Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel konukları

Kanal D’nin gözde komedi programlarında ÇGHB 2’de yılbaşı özel bölümünde konuk olacak olan ünlüler şu şekilde; Hülya Avşar, Kibariye, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı ve Emircan İğrek gibi ünlü isimler olacak.

ÇGHB  yayın tarihi 31 Aralık 2020 Perşembe 20:00’ de Kanal D’de izleyicilerle buluşacak.



Son Güncelleme: 31.12.2020 19:23
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çok Güzel Hareketler BunlarYılbaşıKonukBülent Emrah Parlak
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